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Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Айнтрахт
Хоффенхайм - Айнтрахт: обзор матча 04 декабря 2021
Хоффенхайм
04.12.2021, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
3 : 2
Завершен
Айнтрахт
24'
Д. Гайгер
30'
Ж. Рюттер
59'
Д. Самассеку
15'
Р. Борре
72'
Г. Пасьенса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Айнтрахт
Замена
К. Баумгартнер
️️️️
И. Бебу
88'
Замена
Х. Нордтвейт
️️️️
Д. Самассеку
88'
83'
Замена
Р. Ахе
️️️️
Т. Чендлер
Замена
А. Крамарич
️️️️
М. Даббур
73'
Замена
С. Адамян
️️️️
Ж. Рюттер
73'
72'
ГОЛ! 3:2!
Г. Пасьенса
Пас отдал
Ф. Костич
68'
Замена
С. Роде
️️️️
К. Якич
68'
Замена
Й. Хеуге
️️️️
Д. Камада
64'
Желтая карточка
Г. Пасьенса
ГОЛ! 3:1!
Д. Самассеку
59'
58'
Замена
Г. Пасьенса
️️️️
Й. Линдстрем
Замена
А. Штиллер
️️️️
Д. Гайгер
54'
ГОЛ! 2:1!
Ж. Рюттер
30'
29'
Желтая карточка
Д. Соу
ГОЛ! 1:1!
Д. Гайгер
Пас отдал
М. Даббур
24'
Желтая карточка
Д. Самассеку
19'
15'
ГОЛ! 0:1!
Р. Борре
Пас отдал
Й. Линдстрем
Желтая карточка
Д. Гайгер
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
18
Деннис Гайгер
ЦП
9
Ильяс Бебу
ПВ
9
Мунас Даббур
ЦФ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
3
Тута
ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
18
Кристиян Якич
ОП
97
Джибриль Соу
ЦП
18
Даичи Камада
АП
35
Йеспер Линдстрем
АП
19
Рафаэль Борре
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Хоффенхайм
20
Филипп Пентке
ВР
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
11
Фисник Аслани
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
22
Саркис Адамян
ЦФ
Айнтрахт
1
Диант Рамай
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
9
Рагнар Ахе
ЦФ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Бауманн
4
Пош
26
Ричардс
7
Фогт
22
Раум
18
Самассеку
25
Акпогума
18
Гайгер
9
Бебу
10
Рюттер
9
Даббур
4-1-1-3-1
1
Трапп
22
Чендлер
3
Тута
5
Н'Дика
20
Хасебе
18
Якич
97
Соу
18
Камада
35
Линдстрем
18
Костич
19
Борре
18
Гайгер
6
Штиллер
6
Штиллер
18
Гайгер
18
Самассеку
6
Нордтвейт
6
Нордтвейт
18
Самассеку
9
Бебу
14
Баумгартнер
14
Баумгартнер
9
Бебу
9
Даббур
27
Крамарич
27
Крамарич
9
Даббур
10
Рюттер
22
Адамян
22
Адамян
10
Рюттер
18
Якич
17
Роде
17
Роде
18
Якич
18
Камада
10
Хеуге
10
Хеуге
18
Камада
22
Чендлер
9
Ахе
9
Ахе
22
Чендлер
35
Линдстрем
9
Пасьенса
9
Пасьенса
35
Линдстрем
Остались в запасе
Хоффенхайм
Айнтрахт
20
Филипп Пентке
ВР
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
11
Фисник Аслани
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
1
Диант Рамай
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
20
Филипп Пентке
ВР
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
11
Фисник Аслани
ЦФ
Остались в запасе
1
Диант Рамай
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Хоффенхайм - Айнтрахт
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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