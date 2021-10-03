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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Айнтрахт
Бавария - Айнтрахт: обзор матча 03 октября 2021
Бавария
03.10.2021, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
1 : 2
Завершен
Айнтрахт
29'
Л. Горецка
32'
М. Хинтереггер
83'
Ф. Костич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Айнтрахт
84'
Замена
А. Хрустич
️️️️
Тута
83'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Костич
Пас отдал
Д. Соу
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
Л. Сане
81'
78'
Желтая карточка
Й. Хеуге
78'
Замена
С. Ламмерс
️️️️
Р. Борре
Желтая карточка
Д. Упамекано
77'
Замена
М. Забитцер
️️️️
Н. Зюле
75'
Замена
Д. Мусиала
️️️️
С. Гнабри
70'
61'
Замена
Д. Да Коста
️️️️
А. Туре
61'
Замена
Й. Хеуге
️️️️
Й. Линдстрем
Желтая карточка
А. Дэвис
50'
32'
ГОЛ! 1:1!
М. Хинтереггер
Пас отдал
Ф. Костич
ГОЛ! 1:0!
Л. Горецка
Пас отдал
Р. Левандовски
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
10
Лерой Сане
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
3
Тута
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
18
Кристиян Якич
ОП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
97
Джибриль Соу
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
19
Рафаэль Борре
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Бавария
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
21
Марк Рока
ОП
20
Марсель Забитцер
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Айнтрахт
1
Диант Рамай
ВР
21
Данни Да Коста
ПЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
25
Аймен Баркок
АП
70
Айдин Хрустич
АП
18
Даичи Камада
АП
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
9
Рагнар Ахе
ЦФ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Нойер
19
Дэвис
2
Упамекано
25
Зюле
21
Эрнандес
6
Киммих
27
Горецка
7
Гнабри
10
Сане
9
Левандовски
13
Мюллер
4-1-2-2-1
1
Трапп
6
Туре
13
Хинтереггер
3
Тута
22
Чендлер
18
Якич
31
Илсанкер
97
Соу
35
Линдстрем
18
Костич
19
Борре
25
Зюле
20
Забитцер
20
Забитцер
25
Зюле
7
Гнабри
10
Мусиала
10
Мусиала
7
Гнабри
10
Сане
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
10
Сане
6
Туре
21
Да Коста
21
Да Коста
6
Туре
3
Тута
70
Хрустич
70
Хрустич
3
Тута
35
Линдстрем
10
Хеуге
10
Хеуге
35
Линдстрем
19
Борре
29
Ламмерс
29
Ламмерс
19
Борре
Остались в запасе
Бавария
Айнтрахт
3
Омар Ричардс
ЛЗ
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
21
Марк Рока
ОП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
1
Диант Рамай
ВР
25
Аймен Баркок
АП
18
Даичи Камада
АП
9
Рагнар Ахе
ЦФ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
3
Омар Ричардс
ЛЗ
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
21
Марк Рока
ОП
Остались в запасе
1
Диант Рамай
ВР
25
Аймен Баркок
АП
18
Даичи Камада
АП
9
Рагнар Ахе
ЦФ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Бавария - Айнтрахт
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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