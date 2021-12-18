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Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Майнц
Айнтрахт - Майнц: обзор матча 18 декабря 2021
Айнтрахт
18.12.2021, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
1 : 0
Завершен
Майнц
35'
Й. Линдстрем
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Майнц
90'
+2
Желтая карточка
А. Мартин
Замена
Ш. Илсанкер
️️️️
Д. Камада
86'
Замена
Г. Пасьенса
️️️️
Р. Борре
85'
82'
Замена
Д. Бросински
️️️️
С. Видмер
77'
Замена
М. Ингвартсен
️️️️
Ш. Белл
Замена
Р. Ахе
️️️️
Й. Линдстрем
72'
64'
Замена
Н. Тауэр
️️️️
Л. Джэ Сон
64'
Замена
К. Штегер
️️️️
А. Хак
Замена
А. Хрустич
️️️️
С. Роде
56'
46'
Замена
Ж. Бутьюс
️️️️
Л. Баррейро
ГОЛ! 1:0!
Й. Линдстрем
Пас отдал
Р. Борре
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
17
Себастьян Роде
ЦП
97
Джибриль Соу
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
18
Даичи Камада
АП
22
Тимоти Чендлер
ПП
19
Рафаэль Борре
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
24
Аарон Мартин
ЛП
18
Антон Сташ
ОП
18
Леандро Баррейро
ЦП
7
Ли Джэ Сон
АП
9
Карим Онисиво
ЦФ
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Айнтрахт
1
Диант Рамай
ВР
21
Данни Да Коста
ПЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
70
Айдин Хрустич
АП
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
9
Рагнар Ахе
ЦФ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
Майнц
1
Финн Дамен
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
5
Никлас Тауэр
ОП
21
Мервиль Папела
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
8
Пауль Небель
ПВ
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
3-3-3-1
1
Трапп
13
Хинтереггер
5
Н'Дика
20
Хасебе
17
Роде
97
Соу
22
Чендлер
18
Костич
18
Камада
35
Линдстрем
19
Борре
4-1-2-1-2
27
Центнер
30
Видмер
19
Ниахате
16
Белл
42
Хак
18
Сташ
18
Баррейро
24
Мартин
7
Джэ Сон
9
Буркардт
9
Онисиво
18
Камада
31
Илсанкер
31
Илсанкер
18
Камада
17
Роде
70
Хрустич
70
Хрустич
17
Роде
19
Борре
9
Пасьенса
9
Пасьенса
19
Борре
35
Линдстрем
9
Ахе
9
Ахе
35
Линдстрем
16
Белл
7
Ингвартсен
7
Ингвартсен
16
Белл
30
Видмер
18
Бросински
18
Бросински
30
Видмер
7
Джэ Сон
5
Тауэр
5
Тауэр
7
Джэ Сон
42
Хак
7
Штегер
7
Штегер
42
Хак
18
Баррейро
14
Бутьюс
14
Бутьюс
18
Баррейро
Остались в запасе
Айнтрахт
Майнц
1
Диант Рамай
ВР
21
Данни Да Коста
ПЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
1
Финн Дамен
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
21
Мервиль Папела
ЦП
8
Пауль Небель
ПВ
Главный тренер
Бо Свенссон
Остались в запасе
1
Диант Рамай
ВР
21
Данни Да Коста
ПЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
Остались в запасе
1
Финн Дамен
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
21
Мервиль Папела
ЦП
8
Пауль Небель
ПВ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Бо Свенссон
Статистика матча Айнтрахт - Майнц
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
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