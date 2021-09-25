Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Кельн
Айнтрахт - Кельн: обзор матча 25 сентября 2021
Айнтрахт
25.09.2021, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Кельн
45+6'
Р. Борре
14'
Э. Скири
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Кельн
86'
Желтая карточка
С. Андерссон
85'
Замена
М. Ут
️️️️
О. Дуда
Замена
Ш. Илсанкер
️️️️
Д. Соу
85'
Желтая карточка
М. Хинтереггер
80'
72'
Замена
Л. Шауб
️️️️
Ф. Кайнц
62'
Желтая карточка
К. Эхизибуе
Замена
Й. Линдстрем
️️️️
Й. Хеуге
62'
Замена
Д. Камада
️️️️
С. Ламмерс
61'
46'
Замена
К. Эхизибуе
️️️️
Б. Шмитц
46'
Замена
Я. Тильманн
️️️️
Д. Любичич
ГОЛ! 1:1!
Р. Борре
Пас отдал
Ф. Костич
45'
+6
37'
Желтая карточка
Д. Любичич
35'
Замена
Х. Мере
️️️️
Л. Килиан
Желтая карточка
Т. Чендлер
25'
14'
ГОЛ! 0:1!
Э. Скири
Пас отдал
Й. Хектор
Замена
Д. Да Коста
️️️️
Э. Дурм
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
18
Филип Костич
ЛВ
18
Кристиян Якич
ОП
97
Джибриль Соу
ЦП
19
Рафаэль Борре
ЦФ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
15
Лука Килиан
ЦЗ
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
21
Деян Любичич
ОП
6
Эйе Скири
ОП
8
Ондрей Дуда
АП
20
Себастьян Андерссон
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Айнтрахт
1
Диант Рамай
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
70
Айдин Хрустич
АП
35
Йеспер Линдстрем
АП
18
Даичи Камада
АП
9
Рагнар Ахе
ЦФ
Кельн
1
Марвин Швабе
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
6
Салих Озкан
ЦП
21
Луис Шауб
ЦП
7
Томаш Острак
АП
29
Ян Тильманн
ПВ
13
Марк Ут
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Трапп
22
Чендлер
5
Н'Дика
13
Хинтереггер
37
Дурм
18
Якич
97
Соу
18
Костич
10
Хеуге
29
Ламмерс
19
Борре
4-2-2-2
1
Хорн
22
Шмитц
15
Килиан
5
Чикош
14
Хектор
21
Любичич
6
Скири
8
Дуда
11
Кайнц
27
Модест
20
Андерссон
37
Дурм
21
Да Коста
21
Да Коста
37
Дурм
97
Соу
31
Илсанкер
31
Илсанкер
97
Соу
10
Хеуге
35
Линдстрем
35
Линдстрем
10
Хеуге
29
Ламмерс
18
Камада
18
Камада
29
Ламмерс
15
Килиан
22
Мере
22
Мере
15
Килиан
22
Шмитц
3
Эхизибуе
3
Эхизибуе
22
Шмитц
11
Кайнц
21
Шауб
21
Шауб
11
Кайнц
21
Любичич
29
Тильманн
29
Тильманн
21
Любичич
8
Дуда
13
Ут
13
Ут
8
Дуда
Остались в запасе
Айнтрахт
Кельн
20
Макото Хасебе
ЦЗ
1
Диант Рамай
ВР
6
Алмами Туре
ПЗ
70
Айдин Хрустич
АП
9
Рагнар Ахе
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
1
Марвин Швабе
ВР
6
Салих Озкан
ЦП
7
Томаш Острак
АП
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Остались в запасе
20
Макото Хасебе
ЦЗ
1
Диант Рамай
ВР
6
Алмами Туре
ПЗ
70
Айдин Хрустич
АП
9
Рагнар Ахе
ЦФ
Остались в запасе
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
1
Марвин Швабе
ВР
6
Салих Озкан
ЦП
7
Томаш Острак
АП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Статистика матча Айнтрахт - Кельн
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
Новости команд
Все
Айнтрахт
Кельн
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига. «Бавария» не смогла обыграть «Кельн» (1:1), потеряв Кейна и Олисе
21 ноября
1
Обладатель «Золотого мяча» Кейн получил травму
20 ноября
1
«Бавария» – «Кeльн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига. «Бавария» не смогла обыграть «Кельн» (1:1), потеряв Кейна и Олисе
21 ноября
1
Обладатель «Золотого мяча» Кейн получил травму
20 ноября
1
«Бавария» – «Кeльн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Баварии» и «Кельна» на победу в матче 10 тура
19 ноября
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+