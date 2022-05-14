Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Айнтрахт
Майнц - Айнтрахт: обзор матча 14 мая 2022
Майнц
14.05.2022, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
2 : 2
Завершен
Айнтрахт
10'
М. Ингвартсен
49'
М. Ингвартсен
26'
Тута
35'
Р. Борре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Майнц - Айнтрахт
Замена
П. Небель
️️️️
Л. Джэ Сон
77'
Замена
Н. Тауэр
️️️️
Д. Бросински
71'
Замена
Л. Джэ Сон
️️️️
М. Ингвартсен
70'
68'
Замена
К. Ленц
️️️️
Э. Н'Дика
Замена
Л. Баррейро
️️️️
А. Сташ
64'
Замена
К. Штегер
️️️️
Ж. Бутьюс
64'
60'
Замена
Ш. Илсанкер
️️️️
Тута
59'
Замена
М. Хасебе
️️️️
А. Туре
59'
Замена
А. Хрустич
️️️️
Й. Хеуге
Желтая карточка
Ш. Белл
56'
Желтая карточка
А. Мартин
51'
ГОЛ! 2:2!
М. Ингвартсен
Пас отдал
А. Сташ
49'
46'
Замена
К. Якич
️️️️
С. Роде
35'
ГОЛ! 1:2!
Р. Борре
Пас отдал
А. Кнауфф
26'
ГОЛ! 1:1!
Тута
ГОЛ! 1:0!
М. Ингвартсен
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
1
Финн Дамен
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
18
Антон Сташ
ОП
31
Доминик Кор
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
3
Тута
ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
18
Филип Костич
ЛВ
97
Джибриль Соу
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
18
Даичи Камада
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
24
Андерсон Лукоки
ЛЗ
5
Никлас Тауэр
ОП
18
Леандро Баррейро
ЦП
7
Ли Джэ Сон
АП
7
Кевин Штегер
АП
8
Пауль Небель
ПВ
Айнтрахт
1
Йенс Граль
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
18
Кристиян Якич
ОП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
70
Айдин Хрустич
АП
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
9
Рагнар Ахе
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Дамен
19
Ниахате
42
Хак
16
Белл
24
Мартин
18
Сташ
18
Бросински
31
Кор
14
Бутьюс
9
Буркардт
7
Ингвартсен
3-2-3-2
1
Трапп
6
Туре
5
Н'Дика
3
Тута
97
Соу
17
Роде
7
Кнауфф
18
Камада
18
Костич
19
Борре
10
Хеуге
18
Бросински
5
Тауэр
5
Тауэр
18
Бросински
18
Сташ
18
Баррейро
18
Баррейро
18
Сташ
7
Ингвартсен
7
Джэ Сон
7
Джэ Сон
7
Ингвартсен
14
Бутьюс
7
Штегер
7
Штегер
14
Бутьюс
Джэ Сон
8
Небель
8
Небель
Джэ Сон
6
Туре
20
Хасебе
20
Хасебе
6
Туре
5
Н'Дика
3
Ленц
3
Ленц
5
Н'Дика
17
Роде
18
Якич
18
Якич
17
Роде
3
Тута
31
Илсанкер
31
Илсанкер
3
Тута
10
Хеуге
70
Хрустич
70
Хрустич
10
Хеуге
Остались в запасе
Майнц
Айнтрахт
27
Робин Центнер
ВР
24
Андерсон Лукоки
ЛЗ
Главный тренер
Бо Свенссон
1
Йенс Граль
ВР
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
9
Рагнар Ахе
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
27
Робин Центнер
ВР
24
Андерсон Лукоки
ЛЗ
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
9
Рагнар Ахе
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Майнц - Айнтрахт
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Мева Арена
Новости команд
Все
Майнц
Айнтрахт
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+