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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Арминия - Айнтрахт
Арминия - Айнтрахт: обзор матча 28 августа 2021
Арминия
28.08.2021, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Айнтрахт
86'
П. Виммер
22'
Й. Хеуге
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арминия - Айнтрахт
90'
+7
Желтая карточка
А. Хрустич
89'
Замена
Г. Пасьенса
️️️️
Р. Борре
ГОЛ! 1:1!
П. Виммер
Пас отдал
Ф. Клоз
86'
81'
Замена
Р. Ахе
️️️️
Й. Линдстрем
Замена
П. Виммер
️️️️
Ф. Кунце
81'
73'
Замена
А. Баркок
️️️️
Д. Камада
Замена
Б. Ласм
️️️️
Ф. Крюгер
71'
Замена
Л. Чиборра
️️️️
Я. Барретт Лаурсен
61'
45'
Желтая карточка
К. Ленц
22'
ГОЛ! 0:1!
Й. Хеуге
Пас отдал
Э. Дурм
8'
Желтая карточка
Э. Н'Дика
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арминия
1
Стефан Ортега
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
5
Амос Пипер
ЦЗ
4
Йоаким Нильссон
ЦЗ
27
Седрик Брюннер
ПЗ
7
Масайя Окугава
ЛП
25
Робин Хак
ЛВ
24
Мануэль Претль
ОП
6
Фабиан Кунце
ОП
26
Флориан Крюгер
ЦФ
9
Фабиан Клоз
ЦФ
Главный тренер
Франк Крамер
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
97
Джибриль Соу
ЦП
70
Айдин Хрустич
АП
35
Йеспер Линдстрем
АП
18
Даичи Камада
АП
19
Рафаэль Борре
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Арминия
1
Стефанос Капино
ВР
5
Гильерме Рамуш
ЦЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
25
Леннарт Чиборра
ЛП
37
Владислав Черны
ЦП
8
Патрик Виммер
ПВ
11
Брайан Ласм
ЦФ
Айнтрахт
1
Диант Рамай
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
3
Тута
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
9
Рагнар Ахе
ЦФ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Ортега
7
Лаурсен
5
Пипер
4
Нильссон
27
Брюннер
24
Претль
6
Кунце
7
Окугава
25
Хак
9
Клоз
26
Крюгер
4-1-3-2
1
Трапп
37
Дурм
5
Н'Дика
13
Хинтереггер
3
Ленц
97
Соу
35
Линдстрем
18
Камада
10
Хеуге
19
Борре
70
Хрустич
6
Кунце
8
Виммер
8
Виммер
6
Кунце
7
Лаурсен
25
Чиборра
25
Чиборра
7
Лаурсен
26
Крюгер
11
Ласм
11
Ласм
26
Крюгер
18
Камада
25
Баркок
25
Баркок
18
Камада
35
Линдстрем
9
Ахе
9
Ахе
35
Линдстрем
19
Борре
9
Пасьенса
9
Пасьенса
19
Борре
Остались в запасе
Арминия
Айнтрахт
1
Стефанос Капино
ВР
5
Гильерме Рамуш
ЦЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
37
Владислав Черны
ЦП
Главный тренер
Франк Крамер
20
Макото Хасебе
ЦЗ
1
Диант Рамай
ВР
3
Тута
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
1
Стефанос Капино
ВР
5
Гильерме Рамуш
ЦЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
37
Владислав Черны
ЦП
Остались в запасе
20
Макото Хасебе
ЦЗ
1
Диант Рамай
ВР
3
Тута
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
Главный тренер
Франк Крамер
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Арминия - Айнтрахт
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
1 : 2
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Арминия
2 : 1
18.10.2026
Оснабрюк
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Шуко Арена
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