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Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Аугсбург
Айнтрахт - Аугсбург: обзор матча 21 августа 2021
Айнтрахт
21.08.2021, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
0 : 0
Завершен
Аугсбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Аугсбург
Желтая карточка
К. Ленц
87'
Замена
Р. Ахе
️️️️
Й. Линдстрем
80'
Замена
М. Хасебе
️️️️
А. Хрустич
80'
72'
Замена
Д. Калиджиури
️️️️
Р. Фрамбергер
72'
Замена
М. Грегоритч
️️️️
А. Хан
72'
Замена
М. Педерсен
️️️️
Н. Дорш
Замена
Д. Камада
️️️️
Й. Хеуге
70'
Желтая карточка
Д. Соу
67'
55'
Желтая карточка
К. Груэсо
49'
Желтая карточка
Р. Гумни
48'
Замена
К. Груэсо
️️️️
Я. Моравек
Желтая карточка
Р. Борре
19'
17'
Замена
Ф. Йенсен
️️️️
Ф. Нидерлехнер
9'
Желтая карточка
Р. Фрамбергер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
97
Джибриль Соу
ЦП
70
Айдин Хрустич
АП
35
Йеспер Линдстрем
АП
19
Рафаэль Борре
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Аугсбург
12
Рафал Гикевич
ВР
57
Иаго
ЛЗ
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
6
Никлас Дорш
ОП
30
Ян Моравек
ЦП
28
Андре Хан
ПВ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Айнтрахт
1
Диант Рамай
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
3
Тута
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
18
Даичи Камада
АП
9
Рагнар Ахе
ЦФ
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
11
Карлос Груэсо
ЦП
97
Фредрик Йенсен
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
4-1-3-2
1
Трапп
3
Ленц
5
Н'Дика
13
Хинтереггер
37
Дурм
97
Соу
10
Хеуге
35
Линдстрем
18
Костич
19
Борре
70
Хрустич
3-3-1-2-1
12
Гикевич
32
Фрамбергер
39
Оксфорд
2
Удуохай
20
Гумни
6
Дорш
57
Иаго
30
Моравек
28
Хан
11
Варгас
7
Нидерлехнер
70
Хрустич
20
Хасебе
20
Хасебе
70
Хрустич
10
Хеуге
18
Камада
18
Камада
10
Хеуге
35
Линдстрем
9
Ахе
9
Ахе
35
Линдстрем
6
Дорш
22
Педерсен
22
Педерсен
6
Дорш
30
Моравек
11
Груэсо
11
Груэсо
30
Моравек
7
Нидерлехнер
97
Йенсен
97
Йенсен
7
Нидерлехнер
32
Фрамбергер
20
Калиджиури
20
Калиджиури
32
Фрамбергер
28
Хан
11
Грегоритч
11
Грегоритч
28
Хан
Остались в запасе
Айнтрахт
Аугсбург
1
Диант Рамай
ВР
3
Тута
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
Главный тренер
Оливер Глазнер
40
Томаш Коубек
ВР
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Остались в запасе
1
Диант Рамай
ВР
3
Тута
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
Остались в запасе
40
Томаш Коубек
ВР
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Хайко Херрлих
Статистика матча Айнтрахт - Аугсбург
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
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