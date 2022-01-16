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Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Айнтрахт
Аугсбург - Айнтрахт: обзор матча 16 января 2022
Аугсбург
16.01.2022, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
1 : 1
Завершен
Айнтрахт
38'
М. Грегоритч
22'
Д. Камада
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аугсбург - Айнтрахт
90'
Желтая карточка
Тута
Замена
А. Финнбогасон
️️️️
Р. Пепи
84'
81'
Замена
М. Хинтереггер
️️️️
Т. Чендлер
81'
Замена
Г. Пасьенса
️️️️
Р. Борре
79'
Замена
К. Якич
️️️️
С. Роде
Желтая карточка
Ф. Нидерлехнер
73'
Замена
А. Хан
️️️️
Р. Варгас
68'
Замена
Ф. Нидерлехнер
️️️️
М. Грегоритч
68'
49'
Желтая карточка
А. Туре
Замена
М. Педерсен
️️️️
А. Зекири
47'
Замена
Ф. Удуохай
️️️️
Иаго
47'
40'
Желтая карточка
Т. Чендлер
ГОЛ! 1:1!
М. Грегоритч
Пас отдал
Иаго
38'
Желтая карточка
А. Зекири
36'
22'
ГОЛ! 0:1!
Д. Камада
Пас отдал
Р. Борре
Желтая карточка
М. Грегоритч
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
12
Рафал Гикевич
ВР
57
Иаго
ЛЗ
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
14
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
6
Никлас Дорш
ОП
10
Арне Майер
ОП
9
Рикардо Пепи
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
9
Анди Зекири
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Айнтрахт
1
Диант Рамай
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
3
Тута
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
17
Себастьян Роде
ЦП
97
Джибриль Соу
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
18
Даичи Камада
АП
19
Рафаэль Борре
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Аугсбург
30
Даниэль Клейн
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
30
Ян Моравек
ЦП
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
28
Андре Хан
ПВ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Айнтрахт
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
18
Кристиян Якич
ОП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
70
Айдин Хрустич
АП
9
Рагнар Ахе
ЦФ
1
Йенс Граль
ЦФ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
4-2-1-3
12
Гикевич
57
Иаго
39
Оксфорд
14
Гаувелеув
20
Гумни
6
Дорш
10
Майер
11
Варгас
9
Зекири
11
Грегоритч
9
Пепи
3-2-2-2-1
1
Рамай
20
Хасебе
5
Н'Дика
3
Тута
6
Туре
22
Чендлер
17
Роде
97
Соу
35
Линдстрем
18
Камада
19
Борре
9
Зекири
22
Педерсен
22
Педерсен
9
Зекири
57
Иаго
2
Удуохай
2
Удуохай
57
Иаго
11
Варгас
28
Хан
28
Хан
11
Варгас
9
Пепи
27
Финнбогасон
27
Финнбогасон
9
Пепи
11
Грегоритч
7
Нидерлехнер
7
Нидерлехнер
11
Грегоритч
17
Роде
18
Якич
18
Якич
17
Роде
22
Чендлер
13
Хинтереггер
13
Хинтереггер
22
Чендлер
19
Борре
9
Пасьенса
9
Пасьенса
19
Борре
Остались в запасе
Аугсбург
Айнтрахт
30
Даниэль Клейн
ВР
30
Ян Моравек
ЦП
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
Главный тренер
Хайко Херрлих
37
Эрик Дурм
ПЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
70
Айдин Хрустич
АП
9
Рагнар Ахе
ЦФ
1
Йенс Граль
ЦФ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
30
Даниэль Клейн
ВР
30
Ян Моравек
ЦП
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
Остались в запасе
37
Эрик Дурм
ПЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
70
Айдин Хрустич
АП
9
Рагнар Ахе
ЦФ
1
Йенс Граль
ЦФ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Аугсбург - Айнтрахт
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Аугсбург Арена
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