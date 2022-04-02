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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Гройтер Фюрт
Айнтрахт - Гройтер Фюрт: обзор матча 02 апреля 2022
Айнтрахт
02.04.2022, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
0 : 0
Завершен
Гройтер Фюрт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Айнтрахт - Гройтер Фюрт
Желтая карточка
Й. Хеуге
88'
84'
Замена
С. Аста
️️️️
Й. Виллемс
84'
Замена
А. Пулулу
️️️️
Б. Хргота
Замена
С. Роде
️️️️
К. Якич
84'
Замена
Й. Хеуге
️️️️
Д. Камада
69'
66'
Замена
Ю. Грин
️️️️
Т. Рашль
Замена
Г. Пасьенса
️️️️
Р. Борре
59'
56'
Замена
Д. Левелинг
️️️️
Х. Нильсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
3
Тута
ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
18
Кристиян Якич
ОП
97
Джибриль Соу
ЦП
18
Даичи Камада
АП
35
Йеспер Линдстрем
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Гройтер Фюрт
1
Андреас Линде
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
28
Марко Мейерхофер
ПЗ
13
Макс Кристиансен
ЦП
11
Тимоти Тильман
ЦП
21
Тобиас Рашль
АП
7
Хавард Нильсен
ЦФ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Айнтрахт
1
Йенс Граль
ВР
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
70
Айдин Хрустич
АП
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
Гройтер Фюрт
30
Саша Бурхерт
ВР
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
2
Симон Аста
ПЗ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
37
Юлиан Грин
ЦП
18
Джейми Левелинг
ЦФ
24
Джессик Нганкам
ЦФ
18
Диксон Абиама
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Трапп
20
Хасебе
3
Тута
5
Н'Дика
18
Якич
97
Соу
18
Костич
35
Линдстрем
7
Кнауфф
19
Борре
18
Камада
3-2-2-1-2
1
Линде
24
Виргевер
5
Бауэр
27
Иттер
28
Мейерхофер
15
Виллемс
13
Кристиансен
11
Тильман
21
Рашль
10
Хргота
7
Нильсен
18
Якич
17
Роде
17
Роде
18
Якич
18
Камада
10
Хеуге
10
Хеуге
18
Камада
19
Борре
9
Пасьенса
9
Пасьенса
19
Борре
15
Виллемс
2
Аста
2
Аста
15
Виллемс
21
Рашль
37
Грин
37
Грин
21
Рашль
10
Хргота
9
Пулулу
9
Пулулу
10
Хргота
7
Нильсен
18
Левелинг
18
Левелинг
7
Нильсен
Остались в запасе
Айнтрахт
Гройтер Фюрт
1
Йенс Граль
ВР
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
70
Айдин Хрустич
АП
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
30
Саша Бурхерт
ВР
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
24
Джессик Нганкам
ЦФ
18
Диксон Абиама
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
70
Айдин Хрустич
АП
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
Остались в запасе
30
Саша Бурхерт
ВР
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
24
Джессик Нганкам
ЦФ
18
Диксон Абиама
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Статистика матча Айнтрахт - Гройтер Фюрт
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
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