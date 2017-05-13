Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Сандро Сиригу - статистика

Завершил карьеру
7 октября 1988 (37)
#8 | Защитник
182 см | 76 кг
Германия | Италия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Дармштадт
29
2
1
4
1
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 33 тур
Дармштадт
0 : 2
13.05.2017
Герта
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Бавария
1 : 0
06.05.2017
Дармштадт
1' - 90'
61'
Германия. Бундеслига, 31 тур
Дармштадт
3 : 0
29.04.2017
Фрайбург
1' - 63'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Гамбург
1 : 2
22.04.2017
Дармштадт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Дармштадт
2 : 1
16.04.2017
Шальке-04
1' - 45'
39'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Ингольштадт
3 : 2
09.04.2017
Дармштадт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 26 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
01.04.2017
Дармштадт
1' - 72'
62'
72'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Вольфсбург
1 : 0
18.03.2017
Дармштадт
1' - 57'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Вердер
2 : 0
04.03.2017
Дармштадт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Дармштадт
1 : 2
25.02.2017
Аугсбург
35' - 90'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Хоффенхайм
2 : 0
18.02.2017
Дармштадт
75' - 90'
80'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Дармштадт
2 : 1
11.02.2017
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Айнтрахт
2 : 0
05.02.2017
Дармштадт
62' - 90'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Дармштадт
1 : 6
28.01.2017
Кельн
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Дармштадт
0 : 0
21.01.2017
Боруссия М
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Герта
2 : 0
21.12.2016
Дармштадт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Дармштадт
0 : 1
18.12.2016
Бавария
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Фрайбург
1 : 0
10.12.2016
Дармштадт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Дармштадт
0 : 2
04.12.2016
Гамбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Шальке-04
3 : 1
27.11.2016
Дармштадт
1' - 74'
6'
50'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Дармштадт
0 : 1
19.11.2016
Ингольштадт
63' - 90'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
3 : 2
05.11.2016
Дармштадт
45' - 90'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Дармштадт
3 : 1
22.10.2016
Вольфсбург
57' - 90'
76'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 1
16.10.2016
Дармштадт
79' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Дармштадт
2 : 2
01.10.2016
Вердер
31' - 90'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Аугсбург
1 : 0
24.09.2016
Дармштадт
45' - 90'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Дармштадт
1 : 1
20.09.2016
Хоффенхайм
83' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Боруссия Д
6 : 0
17.09.2016
Дармштадт
39' - 90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Дармштадт
1 : 0
10.09.2016
Айнтрахт
81' - 90'
90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Кельн
2 : 0
27.08.2016
Дармштадт
56' - 90'
Главные новости
Канчельскис призвал российских футболистов уезжать из России
10:31
1
«Болельщики сильно обидятся»: Генич сказал горькую правду о клубе РПЛ
09:24
1
Ловчев раскрыл свое отношение к алкоголю
09:14
2
Скорая отставка в РПЛ, странный намек Генича, пенсия Ловчева, угроза Роналду и другие новости
00:59
Генич предостерег клуб РПЛ от «очень большой ошибки»
00:30
АПЛ. «Челси» Алонсо крупно уступил в дерби (0:3)
00:11
1
Лещенко увидел «абсурдную ситуацию» в российском футболе
Вчера, 22:52
13
Ловчев сообщил, кто открыл ему глаза на российский футбол
Вчера, 22:23
6
Генич намекнул на нечестный характер топ-матча РПЛ
Вчера, 22:07
7
Хави удивил первым своим составом сборной Нидерландов
Вчера, 21:33
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+