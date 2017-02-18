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Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Дармштадт
Хоффенхайм - Дармштадт: обзор матча 18 февраля 2017
Хоффенхайм
18.02.2017, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
2 : 0
Завершен
Дармштадт
64'
А. Крамарич
90+3'
А. Крамарич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Дармштадт
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Крамарич
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
Х. Алтынтоп
86'
Желтая карточка
П. Нимайер
80'
Желтая карточка
С. Сиригу
Желтая карточка
С. Руди
78'
76'
Желтая карточка
С. Сэм
Желтая карточка
Э. Бичакчич
75'
75'
Замена
С. Сиригу
️️️️
Ж. Гондорф
Замена
Ю. Полански
️️️️
Н. Амири
74'
Замена
А. Салаи
️️️️
М. Терраццино
65'
ГОЛ! 1:0!
А. Крамарич
Пас отдал
М. Терраццино
64'
57'
Замена
А. Чолак
️️️️
Т. Бойд
Замена
А. Крамарич
️️️️
К. Демирбай
50'
33'
Замена
М. Вранчич
️️️️
Я. Розенталь
Желтая карточка
К. Демирбай
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
7
Кевин Фогт
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
10
Надим Амири
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
33
Марко Терраццино
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Дармштадт
21
Михаэль Эссер
ВР
32
Фабиан Холланд
ЛЗ
37
Александер Милошевич
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
8
Жером Гондорф
ЦП
20
Марсель Хеллер
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
33
Сидней Сэм
ПП
18
Петер Нимайер
ПП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
13
Терренс Бойд
ЦФ
Главный тренер
Торстен Фрингс
Хоффенхайм
33
Александер Штольц
ВР
5
Стефан Пош
ЦЗ
27
Пирмин Швеглер
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
20
Филипп Окс
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Дармштадт
1
Даниэль Фернандес
ВР
8
Сандро Сиригу
ЦЗ
26
Патрик Бангор
ЦЗ
29
Леон Гувара
ЦЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
4-4-2
1
Бауманн
7
Фогт
4
Бичакчич
25
Зюле
3
Кадержабек
7
Цубер
13
Руди
26
Демирбай
10
Амири
33
Терраццино
2
Вагнер
3-5-1-1
21
Эссер
44
Федецкий
37
Милошевич
32
Холланд
34
Алтынтоп
18
Нимайер
8
Гондорф
20
Хеллер
33
Сэм
10
Розенталь
13
Бойд
10
Амири
8
Полански
8
Полански
10
Амири
33
Терраццино
11
Салаи
11
Салаи
33
Терраццино
26
Демирбай
27
Крамарич
27
Крамарич
26
Демирбай
8
Гондорф
8
Сиригу
8
Сиригу
8
Гондорф
10
Розенталь
8
Вранчич
8
Вранчич
10
Розенталь
13
Бойд
14
Чолак
14
Чолак
13
Бойд
Остались в запасе
Хоффенхайм
Дармштадт
33
Александер Штольц
ВР
5
Стефан Пош
ЦЗ
27
Пирмин Швеглер
ЦП
20
Филипп Окс
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
1
Даниэль Фернандес
ВР
26
Патрик Бангор
ЦЗ
29
Леон Гувара
ЦЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
Главный тренер
Торстен Фрингс
Остались в запасе
33
Александер Штольц
ВР
5
Стефан Пош
ЦЗ
27
Пирмин Швеглер
ЦП
20
Филипп Окс
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниэль Фернандес
ВР
26
Патрик Бангор
ЦЗ
29
Леон Гувара
ЦЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Торстен Фрингс
Статистика матча Хоффенхайм - Дармштадт
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
- : -
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
4 : 0
18.10.2026
Дармштадт
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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