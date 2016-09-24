Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Дармштадт
Аугсбург - Дармштадт: обзор матча 24 сентября 2016
Аугсбург
24.09.2016, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
1 : 0
Завершен
Дармштадт
47'
А. Финнбогасон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Дармштадт
Замена
К. Янкер
️️️️
Д. Байер
90'
Замена
Х. Алтынтоп
️️️️
Д. Шмид
88'
Желтая карточка
П. Верхаг
86'
86'
Замена
Э. Бен-Хатира
️️️️
П. Нимайер
ГОЛ! 1:0!
А. Финнбогасон
Пас отдал
К. Чжа-Чеол
47'
45'
+3
Вторая желтая
Л. Гувара
45'
Замена
Ф. Холланд
️️️️
Р. Безьяк
45'
Замена
С. Сиригу
️️️️
Л. Кляйнхайзлер
41'
Желтая карточка
Л. Гувара
Желтая карточка
Ч. Донь-Вон
37'
Замена
Д. Шмид
️️️️
Р. Бобадилья
35'
31'
Желтая карточка
П. Нимайер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
10
Даниэль Байер
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
АП
20
Гойко Качар
ПП
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Главный тренер
Дирк Шустер
Дармштадт
21
Михаэль Эссер
ВР
29
Леон Гувара
ЦЗ
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
37
Александер Милошевич
ЦЗ
8
Жером Гондорф
ЦП
20
Марсель Хеллер
ЦП
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
30
Ласло Кляйнхайзлер
АП
18
Петер Нимайер
ПП
14
Роман Безьяк
ЦФ
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Главный тренер
Норберт Майер
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
30
Ян Моравек
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
Дармштадт
1
Даниэль Фернандес
ВР
32
Фабиан Холланд
ЛЗ
8
Сандро Сиригу
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
16
Денис Олейник
ЛВ
8
Марио Вранчич
ЦП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
4-2-1-3
1
Хитц
3
Стафилидис
6
Гаувелеув
2
Верхаг
13
Хинтереггер
10
Байер
20
Качар
10
Ку Чжа-Чеол
27
Финнбогасон
33
Чжи Донь-Вон
25
Бобадилья
3-4-1-2
21
Эссер
29
Гувара
21
Хен
37
Милошевич
18
Нимайер
20
Хеллер
26
Юнгвирт
8
Гондорф
30
Кляйнхайзлер
14
Чолак
14
Безьяк
10
Байер
16
Янкер
16
Янкер
10
Байер
25
Бобадилья
7
Шмид
7
Шмид
25
Бобадилья
Шмид
7
Алтынтоп
7
Алтынтоп
Шмид
14
Безьяк
32
Холланд
32
Холланд
14
Безьяк
30
Кляйнхайзлер
8
Сиригу
8
Сиригу
30
Кляйнхайзлер
18
Нимайер
28
Бен-Хатира
28
Бен-Хатира
18
Нимайер
Остались в запасе
Аугсбург
Дармштадт
30
Филипп Макс
ЛЗ
16
Андреас Люте
ВР
30
Ян Моравек
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
Главный тренер
Дирк Шустер
1
Даниэль Фернандес
ВР
44
Артем Федецкий
ПЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
16
Денис Олейник
ЛВ
Главный тренер
Норберт Майер
Остались в запасе
30
Филипп Макс
ЛЗ
16
Андреас Люте
ВР
30
Ян Моравек
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
Остались в запасе
1
Даниэль Фернандес
ВР
44
Артем Федецкий
ПЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
16
Денис Олейник
ЛВ
Главный тренер
Дирк Шустер
Главный тренер
Норберт Майер
Статистика матча Аугсбург - Дармштадт
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
- : -
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
4 : 0
18.10.2026
Дармштадт
Информация о матче
Главный судья:
Гвидо Винкманн
(Керкен)
Стадион:
Аугсбург Арена
Новости команд
Все
Аугсбург
Дармштадт
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Эльверсберга» и «Дармштадта» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
Кубок Германии: шансы «Сонненхоф Гросаспаха» и «Аугсбурга» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Сонненхоф Гросаспаха» и «Аугсбурга» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Аугсбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Кубок Германии: шансы «Эльверсберга» и «Дармштадта» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
Российский экс-игрок «Спартака» подписал контракт с австрийским клубом
13 июля
1
Российский экс-игрок «Спартака» перешел из второй Бундеслиги в австрийский клуб
22 января
1
«Фрайбург» – «Дармштадт»: прогноз и ставки на матч 3 декабря 2025 с коэффициентом 1.92
2025.12.02 10:15
Экс-спартаковец Классен нашел новый клуб
2025.06.21 21:30
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+