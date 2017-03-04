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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Дармштадт
Вердер - Дармштадт: обзор матча 04 марта 2017
Вердер
04.03.2017, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
2 : 0
Завершен
Дармштадт
75'
М. Крузе (П)
90+2'
М. Крузе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Дармштадт
ГОЛ! 2:0!
М. Крузе
Пас отдал
Ф. Бартельс
90'
+2
87'
Замена
С. Шипплок
️️️️
С. Сэм
Желтая карточка
М. Эггештайн
85'
78'
Замена
Т. Бойд
️️️️
Ф. Холланд
Замена
Ф. Кайнц
️️️️
К. Писарро
78'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Крузе
75'
72'
Замена
Л. Гувара
️️️️
М. Вранчич
69'
Желтая карточка
Х. Алтынтоп
Замена
Ф. Гриллич
️️️️
К. Фритц
39'
Замена
М. Эггештайн
️️️️
З. Юнузович
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Феликс Видвальд
ВР
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
16
Златко Юнузович
ЦП
4
Роберт Бауэр
ЦП
31
Фин Бартельс
ПП
7
Серж Гнабри
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Александер Нури
Дармштадт
1
Даниэль Фернандес
ВР
32
Фабиан Холланд
ЛЗ
4
Айтач Сулу
ЦЗ
8
Сандро Сиригу
ЦЗ
20
Марсель Хеллер
ЦП
8
Марио Вранчич
АП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
33
Сидней Сэм
ПП
18
Петер Нимайер
ПП
8
Жером Гондорф
ПП
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Главный тренер
Торстен Фрингс
Вердер
33
Ярослав Дробны
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
27
Флориан Гриллич
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
7
Арон Йоханссон
ЦФ
Дармштадт
24
Игорь Березовский
ВР
29
Леон Гувара
ЦЗ
26
Патрик Бангор
ЦЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
13
Терренс Бойд
ЦФ
22
Свен Шипплок
ЦФ
4-3-1-2
1
Видвальд
8
Фритц
4
Мойсандер
22
Сане
23
Гебре Селасси
16
Юнузович
4
Бауэр
31
Бартельс
7
Гнабри
14
Писарро
10
Крузе
3-5-1-1
1
Фернандес
4
Сулу
8
Сиригу
32
Холланд
8
Гондорф
33
Сэм
18
Нимайер
20
Хеллер
34
Алтынтоп
8
Вранчич
14
Чолак
14
Писарро
11
Кайнц
11
Кайнц
14
Писарро
8
Фритц
27
Гриллич
27
Гриллич
8
Фритц
16
Юнузович
8
Эггештайн
8
Эггештайн
16
Юнузович
8
Вранчич
29
Гувара
29
Гувара
8
Вранчич
32
Холланд
13
Бойд
13
Бойд
32
Холланд
33
Сэм
22
Шипплок
22
Шипплок
33
Сэм
Остались в запасе
Вердер
Дармштадт
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
33
Ярослав Дробны
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
7
Арон Йоханссон
ЦФ
Главный тренер
Александер Нури
24
Игорь Березовский
ВР
26
Патрик Бангор
ЦЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
Главный тренер
Торстен Фрингс
Остались в запасе
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
33
Ярослав Дробны
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
7
Арон Йоханссон
ЦФ
Остались в запасе
24
Игорь Березовский
ВР
26
Патрик Бангор
ЦЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
Главный тренер
Александер Нури
Главный тренер
Торстен Фрингс
Статистика матча Вердер - Дармштадт
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
- : -
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
4 : 0
18.10.2026
Дармштадт
Информация о матче
Главный судья:
Гвидо Винкманн
(Керкен)
Стадион:
Везерстадион
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