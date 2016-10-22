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Бундеслига 2026/2027
Дармштадт - Вольфсбург
Дармштадт - Вольфсбург: обзор матча 22 октября 2016
Дармштадт
22.10.2016, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
3 : 1
Завершен
Вольфсбург
25'
Э. Бен-Хатира
68'
Л. Кляйнхайзлер
76'
С. Сиригу
60'
М. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дармштадт - Вольфсбург
84'
Замена
Б. Майорал
️️️️
Ю. Дракслер
Замена
П. Нимайер
️️️️
Л. Кляйнхайзлер
80'
79'
Желтая карточка
М. Арнольд
ГОЛ! 3:1!
С. Сиригу
76'
Замена
А. Чолак
️️️️
С. Шипплок
74'
69'
Замена
П. Зегуйн
️️️️
М. Шефер
ГОЛ! 2:1!
Л. Кляйнхайзлер
68'
67'
Желтая карточка
М. Шефер
60'
ГОЛ! 1:1!
М. Гомес
Пас отдал
Р. Родригес
Замена
С. Сиригу
️️️️
Р. Безьяк
57'
26'
Замена
Р. Кнохе
️️️️
Д. Калиджиури
ГОЛ! 1:0!
Э. Бен-Хатира
25'
23'
Красная карточка
Д. Брума
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дармштадт
21
Михаэль Эссер
ВР
29
Леон Гувара
ЦЗ
37
Александер Милошевич
ЦЗ
4
Айтач Сулу
ЦЗ
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
8
Жером Гондорф
ЦП
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
30
Ласло Кляйнхайзлер
АП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
14
Роман Безьяк
ЦФ
22
Свен Шипплок
ЦФ
Главный тренер
Норберт Майер
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
4
Марсель Шефер
ЛЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
31
Янник Герхардт
ЦП
28
Кристиан Треш
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ПП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Дармштадт
1
Даниэль Фернандес
ВР
32
Фабиан Холланд
ЛЗ
8
Сандро Сиригу
ЦЗ
20
Марсель Хеллер
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
11
Виктор Обинна
ЦФ
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
20
Виейринья
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
27
Бруно Энрике
ЛВ
30
Пауль Зегуйн
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
9
Борха Майорал
ЦФ
4-3-1-2
21
Эссер
29
Гувара
4
Сулу
21
Хен
37
Милошевич
8
Гондорф
26
Юнгвирт
28
Бен-Хатира
30
Кляйнхайзлер
22
Шипплок
14
Безьяк
3-1-3-2-1
1
Кастелс
13
Родригес
25
Брума
4
Шефер
14
Густаво
27
Арнольд
28
Треш
31
Герхардт
20
Калиджиури
7
Дракслер
27
Гомес
14
Безьяк
8
Сиригу
8
Сиригу
14
Безьяк
30
Кляйнхайзлер
18
Нимайер
18
Нимайер
30
Кляйнхайзлер
22
Шипплок
14
Чолак
14
Чолак
22
Шипплок
20
Калиджиури
31
Кнохе
31
Кнохе
20
Калиджиури
4
Шефер
30
Зегуйн
30
Зегуйн
4
Шефер
7
Дракслер
9
Майорал
9
Майорал
7
Дракслер
Остались в запасе
Дармштадт
Вольфсбург
32
Фабиан Холланд
ЛЗ
1
Даниэль Фернандес
ВР
20
Марсель Хеллер
ЦП
11
Виктор Обинна
ЦФ
Главный тренер
Норберт Майер
27
Бруно Энрике
ЛВ
16
Диего Бенальо
ВР
20
Виейринья
ЦЗ
16
Якуб Блащиковски
ПП
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Остались в запасе
32
Фабиан Холланд
ЛЗ
1
Даниэль Фернандес
ВР
20
Марсель Хеллер
ЦП
11
Виктор Обинна
ЦФ
Остались в запасе
27
Бруно Энрике
ЛВ
16
Диего Бенальо
ВР
20
Виейринья
ЦЗ
16
Якуб Блащиковски
ПП
Главный тренер
Норберт Майер
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Статистика матча Дармштадт - Вольфсбург
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
- : -
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
4 : 0
18.10.2026
Дармштадт
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Маркус Шмидт
(Штутгарт)
Стадион:
Белленфалльтор
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