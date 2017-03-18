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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Дармштадт
Вольфсбург - Дармштадт: обзор матча 18 марта 2017
Вольфсбург
18.03.2017, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
1 : 0
Завершен
Дармштадт
45+1'
М. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Дармштадт
Замена
Б. Майорал
️️️️
П. Нтеп
86'
85'
Замена
У. Камавуака
️️️️
М. Хеллер
Замена
К. Треш
️️️️
Р. Базур
80'
74'
Желтая карточка
П. Бангор
69'
Замена
А. Чолак
️️️️
С. Шипплок
68'
Желтая карточка
А. Сулу
Желтая карточка
М. Гомес
62'
Желтая карточка
Р. Кнохе
62'
58'
Желтая карточка
Ж. Гондорф
57'
Замена
Ф. Платте
️️️️
С. Сиригу
ГОЛ! 1:0!
М. Гомес
Пас отдал
Я. Хорн
45'
+1
Замена
П. Нтеп
️️️️
М. Арнольд
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
20
Виейринья
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
14
Луис Густаво
ОП
23
Рихедли Базур
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
АП
10
Юнус Малли
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Андрис Йонкер
Дармштадт
1
Даниэль Фернандес
ВР
32
Фабиан Холланд
ЛЗ
8
Сандро Сиригу
ЦЗ
26
Патрик Бангор
ЦЗ
4
Айтач Сулу
ЦЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
8
Жером Гондорф
ЦП
20
Марсель Хеллер
ЦП
33
Сидней Сэм
АП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
22
Свен Шипплок
ЦФ
Главный тренер
Торстен Фрингс
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
28
Кристиан Треш
ЦП
30
Пауль Зегуйн
ЦП
29
Поль-Жорж Нтеп
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
Дармштадт
24
Игорь Березовский
ВР
37
Александер Милошевич
ЦЗ
29
Леон Гувара
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
36
Уилсон Камавуака
ПП
36
Феликс Платте
ЦФ
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Кастелс
38
Хорн
31
Кнохе
20
Виейринья
23
Гилявоги
14
Густаво
23
Базур
16
Блащиковски
10
Малли
27
Арнольд
27
Гомес
3-2-3-1-1
1
Фернандес
8
Сиригу
26
Бангор
4
Сулу
17
Штайнхофер
32
Холланд
34
Алтынтоп
20
Хеллер
8
Гондорф
33
Сэм
22
Шипплок
23
Базур
28
Треш
28
Треш
23
Базур
27
Арнольд
29
Нтеп
29
Нтеп
27
Арнольд
Нтеп
9
Майорал
9
Майорал
Нтеп
8
Сиригу
36
Платте
36
Платте
8
Сиригу
20
Хеллер
36
Камавуака
36
Камавуака
20
Хеллер
22
Шипплок
14
Чолак
14
Чолак
22
Шипплок
Остались в запасе
Вольфсбург
Дармштадт
31
Макс Грюн
ВР
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
30
Пауль Зегуйн
ЦП
Главный тренер
Андрис Йонкер
24
Игорь Березовский
ВР
37
Александер Милошевич
ЦЗ
29
Леон Гувара
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
Главный тренер
Торстен Фрингс
Остались в запасе
31
Макс Грюн
ВР
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
30
Пауль Зегуйн
ЦП
Остались в запасе
24
Игорь Березовский
ВР
37
Александер Милошевич
ЦЗ
29
Леон Гувара
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
Главный тренер
Андрис Йонкер
Главный тренер
Торстен Фрингс
Статистика матча Вольфсбург - Дармштадт
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
- : -
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
4 : 0
18.10.2026
Дармштадт
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Фольксваген
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