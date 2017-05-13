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Бундеслига 2026/2027
Дармштадт - Герта
Дармштадт - Герта: обзор матча 13 мая 2017
Дармштадт
13.05.2017, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
0 : 2
Завершен
Герта
14'
С. Калу
28'
Д. Торунарига
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дармштадт - Герта
Желтая карточка
Ж. Гондорф
86'
Желтая карточка
Я. Розенталь
85'
Замена
Б. Горка
️️️️
М. Хеллер
84'
82'
Замена
Ф. Бак
️️️️
Н. Штарк
Желтая карточка
А. Сулу
67'
Замена
Д. Штро-Энгель
️️️️
М. Вранчич
64'
63'
Замена
М. Вайзер
️️️️
А. Эссвайн
Замена
Я. Розенталь
️️️️
У. Камавуака
35'
28'
ГОЛ! 0:2!
Д. Торунарига
14'
ГОЛ! 0:1!
С. Калу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дармштадт
1
Даниэль Фернандес
ВР
32
Фабиан Холланд
ЛЗ
4
Айтач Сулу
ЦЗ
26
Патрик Бангор
ЦЗ
8
Сандро Сиригу
ЦЗ
34
Хамит Алтынтоп
ЛП
8
Марио Вранчич
ЦП
20
Марсель Хеллер
ЦП
8
Жером Гондорф
АП
36
Уилсон Камавуака
ПП
36
Феликс Платте
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
78
Генки Харагучи
ЛП
16
Владимир Дарида
ЦП
29
Аллан
ЦП
35
Александр Эссвайн
ПП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Дармштадт
5
Беньямин Горка
ЦЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
10
Ян Розенталь
АП
33
Сидней Сэм
ПП
22
Свен Шипплок
ЦФ
9
Доминик Штро-Энгель
ЦФ
Герта
1
Томас Крафт
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
4
Флориан Бак
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
8
Ондрей Дуда
АП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
4-4-1-1
1
Фернандес
32
Холланд
26
Бангор
8
Сиригу
4
Сулу
34
Алтынтоп
8
Вранчич
20
Хеллер
36
Камавуака
8
Гондорф
36
Платте
4-4-2
22
Ярстейн
22
Пекарик
33
Торунарига
4
Штарк
21
Платтенхардт
35
Эссвайн
16
Дарида
29
Аллан
78
Харагучи
8
Калу
11
Ибишевич
20
Хеллер
5
Горка
5
Горка
20
Хеллер
36
Камавуака
10
Розенталь
10
Розенталь
36
Камавуака
8
Вранчич
9
Штро-Энгель
9
Штро-Энгель
8
Вранчич
4
Штарк
4
Бак
4
Бак
4
Штарк
35
Эссвайн
8
Вайзер
8
Вайзер
35
Эссвайн
Остались в запасе
Дармштадт
Герта
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
33
Сидней Сэм
ПП
22
Свен Шипплок
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
8
Ондрей Дуда
АП
1
Томас Крафт
ВР
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Остались в запасе
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
33
Сидней Сэм
ПП
22
Свен Шипплок
ЦФ
Остались в запасе
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
8
Ондрей Дуда
АП
1
Томас Крафт
ВР
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Статистика матча Дармштадт - Герта
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
- : -
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
4 : 0
18.10.2026
Дармштадт
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
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