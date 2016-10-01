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Дармштадт - Вердер
Дармштадт - Вердер: обзор матча 01 октября 2016
Дармштадт
01.10.2016, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
2 : 2
Завершен
Вердер
19'
А. Чолак (П)
73'
А. Чолак
51'
Л. Сане
67'
С. Гнабри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дармштадт - Вердер
90'
+3
Замена
Л. Фрёде
️️️️
К. Фритц
Замена
Я. Розенталь
️️️️
Л. Кляйнхайзлер
80'
ГОЛ! 2:2!
А. Чолак
Пас отдал
Ж. Гондорф
73'
67'
ГОЛ! 1:2!
С. Гнабри
Пас отдал
У. Манне
Замена
Д. Фернандес
️️️️
М. Эссер
55'
51'
ГОЛ! 1:1!
Л. Сане
Пас отдал
Т. Гебре Селасси
45'
Замена
Ф. Бартельс
️️️️
Р. Бауэр
45'
Замена
Ф. Бартельс
️️️️
И. Хайрович
Желтая карточка
А. Сулу
38'
Замена
С. Сиригу
️️️️
А. Федецкий
31'
30'
Желтая карточка
Ф. Гриллич
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Чолак
19'
Желтая карточка
А. Федецкий
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дармштадт
21
Михаэль Эссер
ВР
32
Фабиан Холланд
ЛЗ
37
Александер Милошевич
ЦЗ
4
Айтач Сулу
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
8
Жером Гондорф
ЦП
20
Марсель Хеллер
ЦП
30
Ласло Кляйнхайзлер
АП
26
Флориан Юнгвирт
ПП
14
Роман Безьяк
ЦФ
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Главный тренер
Норберт Майер
Вердер
33
Ярослав Дробны
ВР
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
16
Златко Юнузович
ЦП
4
Роберт Бауэр
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
7
Серж Гнабри
ПВ
47
Усман Манне
ЦФ
Главный тренер
Александер Нури
Дармштадт
1
Даниэль Фернандес
ВР
8
Сандро Сиригу
ЦЗ
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
10
Ян Розенталь
АП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
18
Петер Нимайер
ПП
22
Свен Шипплок
ЦФ
Вердер
1
Феликс Видвальд
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
3
Янек Штернберг
ЦЗ
31
Никлас Шмидт
ЦП
16
Лукас Фрёде
ЦП
31
Фин Бартельс
ЦП
9
Леннарт Ти
ЦФ
4-3-1-2
21
Эссер
32
Холланд
37
Милошевич
4
Сулу
44
Федецкий
8
Гондорф
20
Хеллер
26
Юнгвирт
30
Кляйнхайзлер
14
Чолак
14
Безьяк
4-1-2-2-1
33
Дробны
23
Гебре Селасси
4
Мойсандер
22
Сане
8
Фритц
27
Гриллич
16
Юнузович
4
Бауэр
7
Гнабри
20
Хайрович
47
Манне
21
Эссер
1
Фернандес
1
Фернандес
21
Эссер
44
Федецкий
8
Сиригу
8
Сиригу
44
Федецкий
30
Кляйнхайзлер
10
Розенталь
10
Розенталь
30
Кляйнхайзлер
8
Фритц
16
Фрёде
16
Фрёде
8
Фритц
20
Хайрович
31
Бартельс
31
Бартельс
20
Хайрович
Остались в запасе
Дармштадт
Вердер
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
28
Энис Бен-Хатира
ПП
18
Петер Нимайер
ПП
22
Свен Шипплок
ЦФ
Главный тренер
Норберт Майер
31
Никлас Шмидт
ЦП
1
Феликс Видвальд
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
3
Янек Штернберг
ЦЗ
9
Леннарт Ти
ЦФ
Главный тренер
Александер Нури
Остались в запасе
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
28
Энис Бен-Хатира
ПП
18
Петер Нимайер
ПП
22
Свен Шипплок
ЦФ
Остались в запасе
31
Никлас Шмидт
ЦП
1
Феликс Видвальд
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
3
Янек Штернберг
ЦЗ
9
Леннарт Ти
ЦФ
Главный тренер
Норберт Майер
Главный тренер
Александер Нури
Статистика матча Дармштадт - Вердер
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
- : -
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
4 : 0
18.10.2026
Дармштадт
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Йохен Дреес
(Майнц)
Стадион:
Белленфалльтор
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