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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Дармштадт
Кельн - Дармштадт: обзор матча 27 августа 2016
Кельн
27.08.2016, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
2 : 0
Завершен
Дармштадт
11'
М. Риссе
61'
А. Модест
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Дармштадт
Желтая карточка
С. Цоллер
90'
+1
Замена
М. Йойич
️️️️
А. Модест
87'
85'
Замена
Д. Олейник
️️️️
Л. Кляйнхайзлер
Замена
С. Цоллер
️️️️
Л. Биттенкурт
74'
70'
Замена
Ф. Юнгвирт
️️️️
Э. Бен-Хатира
Замена
Ю. Осако
️️️️
А. Руднев
70'
Желтая карточка
Л. Биттенкурт
69'
ГОЛ! 2:0!
А. Модест
Пас отдал
А. Руднев
61'
56'
Замена
С. Сиригу
️️️️
А. Федецкий
47'
Желтая карточка
И. Хен
38'
Желтая карточка
Ф. Холланд
27'
Желтая карточка
А. Федецкий
Желтая карточка
Д. Марох
19'
ГОЛ! 1:0!
М. Риссе
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
6
Марко Хегер
ОП
33
Маттиас Леманн
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
31
Марсель Риссе
ПП
27
Антони Модест
ЦФ
9
Артем Руднев
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Дармштадт
21
Михаэль Эссер
ВР
32
Фабиан Холланд
ЛЗ
37
Александер Милошевич
ЦЗ
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
8
Жером Гондорф
ЦП
20
Марсель Хеллер
ЦП
30
Ласло Кляйнхайзлер
АП
28
Энис Бен-Хатира
АП
8
Марио Вранчич
ПП
22
Свен Шипплок
ЦФ
Главный тренер
Норберт Майер
Кельн
28
Свен Мюллер
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
18
Милош Йойич
ЦП
6
Симон Цоллер
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
Дармштадт
1
Даниэль Фернандес
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
5
Беньямин Горка
ЦЗ
8
Сандро Сиригу
ЦЗ
16
Денис Олейник
ЛВ
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Хорн
14
Хектор
5
Марох
3
Маврай
4
Соренсен
6
Хегер
33
Леманн
31
Риссе
32
Биттенкурт
9
Руднев
27
Модест
4-3-2-1
21
Эссер
44
Федецкий
37
Милошевич
21
Хен
32
Холланд
8
Вранчич
20
Хеллер
8
Гондорф
30
Кляйнхайзлер
28
Бен-Хатира
22
Шипплок
27
Модест
18
Йойич
18
Йойич
27
Модест
32
Биттенкурт
6
Цоллер
6
Цоллер
32
Биттенкурт
9
Руднев
10
Осако
10
Осако
9
Руднев
44
Федецкий
8
Сиригу
8
Сиригу
44
Федецкий
28
Бен-Хатира
26
Юнгвирт
26
Юнгвирт
28
Бен-Хатира
30
Кляйнхайзлер
16
Олейник
16
Олейник
30
Кляйнхайзлер
Остались в запасе
Кельн
Дармштадт
28
Свен Мюллер
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
Главный тренер
Петер Штегер
5
Беньямин Горка
ЦЗ
1
Даниэль Фернандес
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Главный тренер
Норберт Майер
Остались в запасе
28
Свен Мюллер
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
Остались в запасе
5
Беньямин Горка
ЦЗ
1
Даниэль Фернандес
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Главный тренер
Норберт Майер
Статистика матча Кельн - Дармштадт
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
- : -
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
4 : 0
18.10.2026
Дармштадт
Информация о матче
Главный судья:
Патрик Иттрих
(Гамбург)
Стадион:
Рейн Энерги
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