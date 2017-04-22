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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Дармштадт
Гамбург - Дармштадт: обзор матча 22 апреля 2017
Гамбург
22.04.2017, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
1 : 2
Завершен
Дармштадт
90+3'
Ф. Холланд (АГ)
51'
А. Сулу
53'
Ф. Платте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Дармштадт
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Ф. Холланд
90'
+3
Желтая карточка
М. Маврай
81'
80'
Замена
С. Сэм
️️️️
М. Вранчич
75'
Желтая карточка
П. Бангор
70'
Замена
Я. Розенталь
️️️️
У. Камавуака
Замена
М. Грегоритч
️️️️
Ф. Костич
70'
63'
Замена
С. Шипплок
️️️️
Ф. Платте
57'
Желтая карточка
У. Камавуака
Желтая карточка
А. Хант
57'
Замена
Б. Джатта
️️️️
Д. Дикмайер
57'
53'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Платте
Пас отдал
Ж. Гондорф
51'
ГОЛ! 0:1!
А. Сулу
Желтая карточка
Ф. Костич
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
26
Кристиан Матениа
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
90
Льюис Холтби
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
21
Джидеон Юнг
ПП
17
Бобби Вуд
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Дармштадт
21
Михаэль Эссер
ВР
32
Фабиан Холланд
ЛЗ
8
Сандро Сиригу
ЦЗ
26
Патрик Бангор
ЦЗ
4
Айтач Сулу
ЦЗ
20
Марсель Хеллер
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
8
Жером Гондорф
АП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
36
Уилсон Камавуака
ПП
36
Феликс Платте
ЦФ
Главный тренер
Торстен Фрингс
Гамбург
12
Том Миккель
ВР
5
Йохан Джуру
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
15
Уолес
ЦП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
18
Бейкери Джатта
ЦФ
Дармштадт
1
Даниэль Фернандес
ВР
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
10
Ян Розенталь
АП
33
Сидней Сэм
ПП
22
Свен Шипплок
ЦФ
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
3-2-3-1-1
26
Матениа
2
Дикмайер
14
Пападопулос
3
Маврай
3
Дуглас Сантос
2
Сакаи
90
Холтби
14
Хант
21
Юнг
18
Костич
17
Вуд
4-4-1-1
21
Эссер
8
Сиригу
26
Бангор
4
Сулу
32
Холланд
36
Камавуака
20
Хеллер
8
Вранчич
34
Алтынтоп
8
Гондорф
36
Платте
18
Костич
11
Грегоритч
11
Грегоритч
18
Костич
2
Дикмайер
18
Джатта
18
Джатта
2
Дикмайер
36
Камавуака
10
Розенталь
10
Розенталь
36
Камавуака
8
Вранчич
33
Сэм
33
Сэм
8
Вранчич
36
Платте
22
Шипплок
22
Шипплок
36
Платте
Остались в запасе
Гамбург
Дармштадт
12
Том Миккель
ВР
5
Йохан Джуру
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
15
Уолес
ЦП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
1
Даниэль Фернандес
ВР
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Главный тренер
Торстен Фрингс
Остались в запасе
12
Том Миккель
ВР
5
Йохан Джуру
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
15
Уолес
ЦП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниэль Фернандес
ВР
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Главный тренер
Торстен Фрингс
Статистика матча Гамбург - Дармштадт
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
- : -
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
4 : 0
18.10.2026
Дармштадт
Информация о матче
Главный судья:
Саша Штегеманн
(Нидеркассель)
Стадион:
Фолькспаркштадион
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