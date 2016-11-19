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Дармштадт - Ингольштадт
Дармштадт - Ингольштадт: обзор матча 19 ноября 2016
Дармштадт
19.11.2016, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
0 : 1
Завершен
Ингольштадт
68'
М. Хартманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дармштадт - Ингольштадт
90'
+2
Замена
М. Кристиансен
️️️️
А. Коэн
78'
Замена
С. Киттель
️️️️
М. Хартманн
Замена
С. Шипплок
️️️️
Ж. Гондорф
75'
73'
Желтая карточка
Ф. Хадергьонай
68'
ГОЛ! 0:1!
М. Хартманн
Пас отдал
Л. Хинтерсер
66'
Желтая карточка
М. Тиссеран
Замена
С. Сиригу
️️️️
Э. Бен-Хатира
63'
61'
Желтая карточка
Рожер
45'
+1
Замена
Л. Хинтерсер
️️️️
М. Зуттнер
Замена
М. Вранчич
️️️️
Л. Кляйнхайзлер
45'
35'
Желтая карточка
М. Зуттнер
Желтая карточка
Э. Бен-Хатира
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дармштадт
21
Михаэль Эссер
ВР
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
29
Леон Гувара
ЦЗ
37
Александер Милошевич
ЦЗ
4
Айтач Сулу
ЦЗ
8
Жером Гондорф
ЦП
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
30
Ласло Кляйнхайзлер
АП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
20
Марсель Хеллер
ПП
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Главный тренер
Норберт Майер
Ингольштадт
1
Мартин Хансен
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
34
Марвин Матип
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
36
Альмог Коэн
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
9
Мориц Хартманн
АП
8
Рожер
ПП
7
Мэтью Леки
ПВ
Дармштадт
1
Даниэль Фернандес
ВР
32
Фабиан Холланд
ЛЗ
8
Сандро Сиригу
ЦЗ
16
Денис Олейник
ЛВ
8
Марио Вранчич
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
22
Свен Шипплок
ЦФ
Ингольштадт
1
Эрьян Нюланд
ВР
6
Хауке Валь
ЦЗ
13
Макс Кристиансен
ЦП
8
Сонни Киттель
ЦП
13
Роберт Ляйпертц
ПВ
16
Лукас Хинтерсер
ЦФ
14
Штефан Лекс
ЦФ
4-4-1-1
21
Эссер
21
Хен
37
Милошевич
4
Сулу
29
Гувара
28
Бен-Хатира
8
Гондорф
26
Юнгвирт
20
Хеллер
30
Кляйнхайзлер
14
Чолак
3-2-3-2
1
Хансен
5
Юнг
29
Зуттнер
94
Хадергьонай
32
Тиссеран
34
Матип
8
Рожер
13
Гросс
36
Коэн
7
Леки
9
Хартманн
28
Бен-Хатира
8
Сиригу
8
Сиригу
28
Бен-Хатира
30
Кляйнхайзлер
8
Вранчич
8
Вранчич
30
Кляйнхайзлер
8
Гондорф
22
Шипплок
22
Шипплок
8
Гондорф
36
Коэн
13
Кристиансен
13
Кристиансен
36
Коэн
9
Хартманн
8
Киттель
8
Киттель
9
Хартманн
29
Зуттнер
16
Хинтерсер
16
Хинтерсер
29
Зуттнер
Остались в запасе
Дармштадт
Ингольштадт
32
Фабиан Холланд
ЛЗ
1
Даниэль Фернандес
ВР
18
Петер Нимайер
ПП
16
Денис Олейник
ЛВ
Главный тренер
Норберт Майер
13
Роберт Ляйпертц
ПВ
1
Эрьян Нюланд
ВР
6
Хауке Валь
ЦЗ
14
Штефан Лекс
ЦФ
Остались в запасе
32
Фабиан Холланд
ЛЗ
1
Даниэль Фернандес
ВР
18
Петер Нимайер
ПП
16
Денис Олейник
ЛВ
Остались в запасе
13
Роберт Ляйпертц
ПВ
1
Эрьян Нюланд
ВР
6
Хауке Валь
ЦЗ
14
Штефан Лекс
ЦФ
Главный тренер
Норберт Майер
Статистика матча Дармштадт - Ингольштадт
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
- : -
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
4 : 0
18.10.2026
Дармштадт
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 14 тур
Штутгарт II
- : -
22.11.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Хавелсе
1 : 1
31.10.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ингольштадт
2 : 1
24.10.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ингольштадт
1 : 0
17.10.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 9 тур
Вальдхоф Мангейм
0 : 3
14.10.2026
Ингольштадт
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Дингерт
(Таллихтенберг)
Стадион:
Белленфалльтор
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