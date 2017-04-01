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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Дармштадт
РБ Лейпциг - Дармштадт: обзор матча 01 апреля 2017
РБ Лейпциг
01.04.2017, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
4 : 0
Завершен
Дармштадт
12'
Н. Кейта
67'
Э. Форсберг
79'
В. Орбан
81'
Н. Кейта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РБ Лейпциг - Дармштадт
Замена
Р. Хедира
️️️️
Э. Форсберг
81'
ГОЛ! 4:0!
Н. Кейта
81'
ГОЛ! 3:0!
В. Орбан
79'
76'
Замена
М. Штайнхофер
️️️️
Ф. Холланд
Замена
Д. Кайзер
️️️️
М. Забитцер
76'
72'
Вторая желтая
С. Сиригу
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
О. Бурк
68'
ГОЛ! 2:0!
Э. Форсберг
67'
66'
Замена
Л. Гувара
️️️️
М. Хеллер
62'
Желтая карточка
С. Сиригу
57'
Желтая карточка
С. Шипплок
Желтая карточка
О. Бурк
42'
ГОЛ! 1:0!
Н. Кейта
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
1
Фабио Колторти
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
13
Бернардо
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
6
Диего Демме
ЛП
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
20
Марсель Забитцер
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
8
Наби Кейта
ПП
7
Оливер Бурк
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Дармштадт
1
Даниэль Фернандес
ВР
32
Фабиан Холланд
ЛЗ
8
Сандро Сиригу
ЦЗ
26
Патрик Бангор
ЦЗ
4
Айтач Сулу
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
8
Марио Вранчич
ЛП
20
Марсель Хеллер
ЦП
33
Сидней Сэм
АП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
22
Свен Шипплок
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
РБ Лейпциг
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
13
Доминик Кайзер
ЦП
9
Дави Зелке
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Дармштадт
24
Игорь Березовский
ВР
29
Леон Гувара
ЦЗ
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
13
Терренс Бойд
ЦФ
4-4-1-1
1
Колторти
23
Хальстенберг
4
Орбан
5
Комппер
13
Бернардо
6
Демме
20
Забитцер
31
Илсанкер
8
Кейта
10
Форсберг
7
Бурк
3-2-3-1-1
1
Фернандес
8
Сиригу
26
Бангор
4
Сулу
44
Федецкий
32
Холланд
34
Алтынтоп
20
Хеллер
8
Вранчич
33
Сэм
22
Шипплок
10
Форсберг
8
Хедира
8
Хедира
10
Форсберг
20
Забитцер
13
Кайзер
13
Кайзер
20
Забитцер
7
Бурк
15
Поульсен
15
Поульсен
7
Бурк
20
Хеллер
29
Гувара
29
Гувара
20
Хеллер
32
Холланд
17
Штайнхофер
17
Штайнхофер
32
Холланд
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Дармштадт
22
Бенно Шмитц
ПЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
24
Игорь Березовский
ВР
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
13
Терренс Бойд
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Остались в запасе
22
Бенно Шмитц
ПЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
9
Дави Зелке
ЦФ
Остались в запасе
24
Игорь Березовский
ВР
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
13
Терренс Бойд
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Статистика матча РБ Лейпциг - Дармштадт
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
- : -
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
24.10.2026
Эльверсберг
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
- : -
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
4 : 0
18.10.2026
Дармштадт
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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