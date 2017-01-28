Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Дармштадт - Кельн
Дармштадт - Кельн: обзор матча 28 января 2017
Дармштадт
28.01.2017, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
1 : 6
Завершен
Кельн
66'
С. Сэм (П)
32'
А. Сулу (АГ)
36'
Ю. Осако
42'
А. Модест
72'
Ю. Осако
85'
М. Йойич
89'
А. Руднев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дармштадт - Кельн
89'
ГОЛ! 1:6!
А. Руднев
Пас отдал
Ю. Осако
85'
ГОЛ! 1:5!
М. Йойич
Пас отдал
А. Руднев
Замена
М. Вранчич
️️️️
Т. Бойд
74'
74'
Замена
М. Йойич
️️️️
Л. Биттенкурт
72'
ГОЛ! 1:4!
Ю. Осако
Пас отдал
А. Руднев
Замена
А. Чолак
️️️️
А. Милошевич
68'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
С. Сэм
66'
65'
Желтая карточка
А. Руднев
65'
Желтая карточка
М. Хегер
Желтая карточка
Т. Бойд
55'
50'
Замена
Д. Марох
️️️️
А. Модест
50'
Замена
А. Руднев
️️️️
К. Рауш
Замена
А. Федецкий
️️️️
Я. Розенталь
45'
42'
ГОЛ! 0:3!
А. Модест
Пас отдал
Л. Биттенкурт
41'
Желтая карточка
К. Клеменс
36'
ГОЛ! 0:2!
Ю. Осако
Пас отдал
Л. Биттенкурт
32'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
А. Сулу
Желтая карточка
А. Милошевич
30'
29'
Желтая карточка
А. Модест
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дармштадт
21
Михаэль Эссер
ВР
32
Фабиан Холланд
ЛЗ
37
Александер Милошевич
ЦЗ
8
Сандро Сиригу
ЦЗ
4
Айтач Сулу
ЦЗ
8
Жером Гондорф
ЦП
20
Марсель Хеллер
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
33
Сидней Сэм
ПП
18
Петер Нимайер
ПП
13
Терренс Бойд
ЦФ
Главный тренер
Торстен Фрингс
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
6
Марко Хегер
ОП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
17
Кристиан Клеменс
ПП
27
Антони Модест
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Дармштадт
1
Даниэль Фернандес
ВР
5
Беньямин Горка
ЦЗ
29
Леон Гувара
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Кельн
28
Свен Мюллер
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
5
Салих Озкан
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
10
Марсель Хартель
АП
6
Симон Цоллер
ЦФ
9
Артем Руднев
ЦФ
4-4-1-1
21
Эссер
32
Холланд
8
Сиригу
4
Сулу
37
Милошевич
33
Сэм
8
Гондорф
20
Хеллер
18
Нимайер
10
Розенталь
13
Бойд
4-1-2-1-2
18
Кесслер
3
Хайнц
4
Соренсен
16
Ольковски
14
Хектор
6
Хегер
17
Клеменс
34
Рауш
32
Биттенкурт
10
Осако
27
Модест
10
Розенталь
44
Федецкий
44
Федецкий
10
Розенталь
13
Бойд
8
Вранчич
8
Вранчич
13
Бойд
37
Милошевич
14
Чолак
14
Чолак
37
Милошевич
27
Модест
5
Марох
5
Марох
27
Модест
32
Биттенкурт
18
Йойич
18
Йойич
32
Биттенкурт
34
Рауш
9
Руднев
9
Руднев
34
Рауш
Остались в запасе
Дармштадт
Кельн
5
Беньямин Горка
ЦЗ
1
Даниэль Фернандес
ВР
29
Леон Гувара
ЦЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
Главный тренер
Торстен Фрингс
10
Марсель Хартель
АП
28
Свен Мюллер
ВР
5
Салих Озкан
ЦП
6
Симон Цоллер
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Остались в запасе
5
Беньямин Горка
ЦЗ
1
Даниэль Фернандес
ВР
29
Леон Гувара
ЦЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
Остались в запасе
10
Марсель Хартель
АП
28
Свен Мюллер
ВР
5
Салих Озкан
ЦП
6
Симон Цоллер
ЦФ
Главный тренер
Торстен Фрингс
Главный тренер
Петер Штегер
Статистика матча Дармштадт - Кельн
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
- : -
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
4 : 0
18.10.2026
Дармштадт
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Кампка
(Майнц)
Стадион:
Белленфалльтор
Новости команд
Все
Дармштадт
Кельн
Бундеслига Германия: шансы «Баварии» и «Кельна» на победу в матче 10 тура
Вчера, 09:18
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Унион» – «Кельн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Униона» и «Кельна» на победу в матче 8-го тура
31 октября
Кубок Германии: шансы «Эльверсберга» и «Дармштадта» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
Российский экс-игрок «Спартака» подписал контракт с австрийским клубом
13 июля
1
Российский экс-игрок «Спартака» перешел из второй Бундеслиги в австрийский клуб
22 января
1
«Фрайбург» – «Дармштадт»: прогноз и ставки на матч 3 декабря 2025 с коэффициентом 1.92
2025.12.02 10:15
Экс-спартаковец Классен нашел новый клуб
2025.06.21 21:30
1
Бундеслига Германия: шансы «Баварии» и «Кельна» на победу в матче 10 тура
Вчера, 09:18
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Унион» – «Кельн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Униона» и «Кельна» на победу в матче 8-го тура
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+