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Бундеслига 2026/2027
Дармштадт - Аугсбург
Дармштадт - Аугсбург: обзор матча 25 февраля 2017
Дармштадт
25.02.2017, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
1 : 2
Завершен
Аугсбург
47'
М. Хеллер
55'
П. Верхаг (П)
85'
Р. Бобадилья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дармштадт - Аугсбург
90'
+3
Замена
Р. Фрамбергер
️️️️
К. Чжа-Чеол
89'
Замена
Ю. Шмидт
️️️️
Р. Бобадилья
Желтая карточка
М. Хеллер
88'
85'
ГОЛ! 1:2!
Р. Бобадилья
Пас отдал
Ч. Донь-Вон
77'
Замена
М. Ляйтнер
️️️️
Я. Моравек
Замена
С. Шипплок
️️️️
А. Чолак
76'
55'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
П. Верхаг
ГОЛ! 1:0!
М. Хеллер
Пас отдал
Ж. Гондорф
47'
Замена
Т. Бойд
️️️️
С. Сэм
45'
Замена
С. Сиригу
️️️️
Я. Розенталь
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дармштадт
21
Михаэль Эссер
ВР
32
Фабиан Холланд
ЛЗ
37
Александер Милошевич
ЦЗ
4
Айтач Сулу
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
8
Жером Гондорф
ЦП
20
Марсель Хеллер
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
33
Сидней Сэм
ПП
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Главный тренер
Торстен Фрингс
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
31
Доминик Кор
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Дармштадт
1
Даниэль Фернандес
ВР
8
Сандро Сиригу
ЦЗ
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
29
Леон Гувара
ЦЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
22
Свен Шипплок
ЦФ
13
Терренс Бойд
ЦФ
Аугсбург
30
Йоаннис Гелиос
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
33
Такаши Усами
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
19
Юлиан Шмидт
ЦФ
4-4-1-1
21
Эссер
32
Холланд
37
Милошевич
4
Сулу
44
Федецкий
34
Алтынтоп
8
Гондорф
20
Хеллер
33
Сэм
10
Розенталь
14
Чолак
3-4-1-2
1
Хитц
13
Хинтереггер
2
Верхаг
3
Стафилидис
30
Моравек
10
Ку Чжа-Чеол
20
Качар
31
Кор
7
Алтынтоп
25
Бобадилья
33
Чжи Донь-Вон
10
Розенталь
8
Сиригу
8
Сиригу
10
Розенталь
14
Чолак
22
Шипплок
22
Шипплок
14
Чолак
33
Сэм
13
Бойд
13
Бойд
33
Сэм
10
Ку Чжа-Чеол
32
Фрамбергер
32
Фрамбергер
10
Ку Чжа-Чеол
25
Бобадилья
19
Шмидт
19
Шмидт
25
Бобадилья
30
Моравек
78
Ляйтнер
78
Ляйтнер
30
Моравек
Остались в запасе
Дармштадт
Аугсбург
1
Даниэль Фернандес
ВР
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
29
Леон Гувара
ЦЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
Главный тренер
Торстен Фрингс
30
Филипп Макс
ЛЗ
30
Йоаннис Гелиос
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
33
Такаши Усами
ЦП
Главный тренер
Мануэль Баум
Остались в запасе
1
Даниэль Фернандес
ВР
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
29
Леон Гувара
ЦЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
Остались в запасе
30
Филипп Макс
ЛЗ
30
Йоаннис Гелиос
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
33
Такаши Усами
ЦП
Главный тренер
Торстен Фрингс
Главный тренер
Мануэль Баум
Статистика матча Дармштадт - Аугсбург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
- : -
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
4 : 0
18.10.2026
Дармштадт
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Главный судья:
Йохен Дреес
(Майнц)
Стадион:
Белленфалльтор
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