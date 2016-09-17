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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Дармштадт
Боруссия Д - Дармштадт: обзор матча 17 сентября 2016
Боруссия Д
17.09.2016, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
6 : 0
Завершен
Дармштадт
7'
Г. Кастро
48'
А. Рамос
54'
К. Пулишич
78'
Г. Кастро
84'
С. Роде
88'
Э. Мор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Дармштадт
ГОЛ! 6:0!
Э. Мор
Пас отдал
К. Пулишич
88'
ГОЛ! 5:0!
С. Роде
Пас отдал
Г. Кастро
84'
ГОЛ! 4:0!
Г. Кастро
Пас отдал
К. Пулишич
78'
Замена
С. Роде
️️️️
М. Шмельцер
71'
70'
Замена
А. Чолак
️️️️
С. Шипплок
Замена
Э. Мор
️️️️
У. Дембеле
64'
Замена
С. Кагава
️️️️
Р. Геррейру
63'
57'
Вторая желтая
П. Нимайер
ГОЛ! 3:0!
К. Пулишич
54'
50'
Желтая карточка
Ф. Юнгвирт
ГОЛ! 2:0!
А. Рамос
48'
46'
Замена
Р. Безьяк
️️️️
М. Вранчич
44'
Желтая карточка
П. Нимайер
41'
Желтая карточка
И. Хен
39'
Замена
С. Сиригу
️️️️
Э. Бен-Хатира
32'
Желтая карточка
А. Милошевич
22'
Желтая карточка
Э. Бен-Хатира
ГОЛ! 1:0!
Г. Кастро
Пас отдал
У. Дембеле
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
8
Гонсало Кастро
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
10
Усман Дембеле
ПВ
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Дармштадт
21
Михаэль Эссер
ВР
32
Фабиан Холланд
ЛЗ
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
29
Леон Гувара
ЦЗ
37
Александер Милошевич
ЦЗ
20
Марсель Хеллер
ЦП
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
8
Марио Вранчич
АП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
18
Петер Нимайер
ПП
22
Свен Шипплок
ЦФ
Главный тренер
Норберт Майер
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
17
Себастьян Роде
ЦП
27
Марио Гетце
АП
10
Синдзи Кагава
АП
7
Эмре Мор
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Дармштадт
1
Даниэль Фернандес
ВР
8
Сандро Сиригу
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
30
Ласло Кляйнхайзлер
АП
14
Роман Безьяк
ЦФ
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Бюрки
22
Геррейру
28
Гинтер
19
Папастатопулос
29
Шмельцер
5
Вайгль
25
Пасслак
8
Кастро
11
Пулишич
10
Дембеле
20
Рамос
4-4-1-1
21
Эссер
21
Хен
29
Гувара
37
Милошевич
32
Холланд
18
Нимайер
20
Хеллер
26
Юнгвирт
28
Бен-Хатира
8
Вранчич
22
Шипплок
10
Дембеле
7
Мор
7
Мор
10
Дембеле
29
Шмельцер
17
Роде
17
Роде
29
Шмельцер
22
Геррейру
10
Кагава
10
Кагава
22
Геррейру
28
Бен-Хатира
8
Сиригу
8
Сиригу
28
Бен-Хатира
8
Вранчич
14
Безьяк
14
Безьяк
8
Вранчич
22
Шипплок
14
Чолак
14
Чолак
22
Шипплок
Остались в запасе
Боруссия Д
Дармштадт
1
Роман Вайденфеллер
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
27
Марио Гетце
АП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
1
Даниэль Фернандес
ВР
44
Артем Федецкий
ПЗ
30
Ласло Кляйнхайзлер
АП
Главный тренер
Норберт Майер
Остались в запасе
1
Роман Вайденфеллер
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
27
Марио Гетце
АП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниэль Фернандес
ВР
44
Артем Федецкий
ПЗ
30
Ласло Кляйнхайзлер
АП
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Норберт Майер
Статистика матча Боруссия Д - Дармштадт
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
- : -
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
4 : 0
18.10.2026
Дармштадт
Информация о матче
Главный судья:
Беньямин Бранд
(Герольцхофен)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
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