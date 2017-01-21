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Бундеслига 2026/2027
Дармштадт - Боруссия М
Дармштадт - Боруссия М: обзор матча 21 января 2017
Дармштадт
21.01.2017, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
0 : 0
Завершен
Боруссия М
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дармштадт - Боруссия М
Желтая карточка
П. Нимайер
90'
Замена
С. Шипплок
️️️️
А. Чолак
89'
Замена
Ф. Юнгвирт
️️️️
М. Вранчич
82'
80'
Замена
Б. Симакала
️️️️
Раффаэл
70'
Замена
А. Хан
️️️️
Й. Хофманн
Замена
П. Нимайер
️️️️
Я. Розенталь
70'
59'
Желтая карточка
Т. Янчке
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дармштадт
21
Михаэль Эссер
ВР
32
Фабиан Холланд
ЛЗ
29
Леон Гувара
ЦЗ
8
Сандро Сиригу
ЦЗ
4
Айтач Сулу
ЦЗ
37
Александер Милошевич
ЦЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
20
Марсель Хеллер
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
8
Жером Гондорф
ПП
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Главный тренер
Торстен Фрингс
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
23
Кристоф Крамер
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Дармштадт
1
Даниэль Фернандес
ВР
44
Артем Федецкий
ПЗ
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
33
Сидней Сэм
ПП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
22
Свен Шипплок
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
15
Джибриль Соу
ЦП
28
Андре Хан
ПВ
44
Ба-Муака Симакала
ЦФ
3-2-3-1-1
21
Эссер
8
Сиригу
4
Сулу
37
Милошевич
32
Холланд
29
Гувара
8
Вранчич
20
Хеллер
8
Гондорф
10
Розенталь
14
Чолак
4-1-1-3-1
1
Зоммер
24
Янчке
15
Кристенсен
23
Вестергор
17
Вендт
23
Крамер
81
Дауд
7
Хофманн
13
Штиндль
9
Азар
11
Раффаэл
8
Вранчич
26
Юнгвирт
26
Юнгвирт
8
Вранчич
10
Розенталь
18
Нимайер
18
Нимайер
10
Розенталь
14
Чолак
22
Шипплок
22
Шипплок
14
Чолак
11
Раффаэл
44
Симакала
44
Симакала
11
Раффаэл
7
Хофманн
28
Хан
28
Хан
7
Хофманн
Остались в запасе
Дармштадт
Боруссия М
1
Даниэль Фернандес
ВР
44
Артем Федецкий
ПЗ
33
Сидней Сэм
ПП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
Главный тренер
Торстен Фрингс
21
Тобиас Зиппель
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
15
Джибриль Соу
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
1
Даниэль Фернандес
ВР
44
Артем Федецкий
ПЗ
33
Сидней Сэм
ПП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
15
Джибриль Соу
ЦП
Главный тренер
Торстен Фрингс
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Дармштадт - Боруссия М
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
- : -
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
4 : 0
18.10.2026
Дармштадт
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Марко Фриц
(Корб)
Стадион:
Белленфалльтор
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