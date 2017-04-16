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Бундеслига 2026/2027
Дармштадт - Шальке-04
Дармштадт - Шальке-04: обзор матча 16 апреля 2017
Дармштадт
16.04.2017, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
2 : 1
Завершен
Шальке-04
11'
М. Вранчич
90+3'
Ж. Гондорф
75'
Коке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дармштадт - Шальке-04
90'
+3
Желтая карточка
Н. Бенталеб
ГОЛ! 2:1!
Ж. Гондорф
90'
+3
Желтая карточка
М. Эссер
90'
Желтая карточка
П. Бангор
83'
81'
Красная карточка
Т. Керер
81'
Замена
А. Шепф
️️️️
Д. Калиджиури
Замена
С. Шипплок
️️️️
У. Камавуака
77'
75'
ГОЛ! 1:1!
Коке
Пас отдал
Д. Аого
72'
Желтая карточка
М. Майер
69'
Желтая карточка
Т. Керер
67'
Замена
Н. Бенталеб
️️️️
Й. Гайс
Замена
Я. Розенталь
️️️️
Ф. Платте
66'
Желтая карточка
Ф. Холланд
63'
58'
Пенальти не реализован!
Г. Бургшталлер
55'
Замена
Ф. Ди Санто
️️️️
Д. Авдияй
Желтая карточка
Х. Алтынтоп
54'
Замена
А. Федецкий
️️️️
С. Сиригу
45'
Желтая карточка
С. Сиригу
39'
ГОЛ! 1:0!
М. Вранчич
Пас отдал
М. Хеллер
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дармштадт
21
Михаэль Эссер
ВР
32
Фабиан Холланд
ЛЗ
26
Патрик Бангор
ЦЗ
8
Сандро Сиригу
ЦЗ
4
Айтач Сулу
ЦЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
20
Марсель Хеллер
ЦП
8
Жером Гондорф
АП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
36
Уилсон Камавуака
ПП
36
Феликс Платте
ЦФ
Главный тренер
Торстен Фрингс
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
10
Донис Авдияй
ЛВ
30
Йоханнес Гайс
ЦП
7
Макс Майер
АП
27
Леон Горецка
ПП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Дармштадт
1
Даниэль Фернандес
ВР
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
10
Ян Розенталь
АП
33
Сидней Сэм
ПП
22
Свен Шипплок
ЦФ
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
2
Ацуто Учида
ПЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
18
Алессандро Шепф
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
4-4-1-1
21
Эссер
32
Холланд
8
Сиригу
4
Сулу
26
Бангор
34
Алтынтоп
8
Вранчич
20
Хеллер
36
Камавуака
8
Гондорф
36
Платте
4-2-3-1
1
Ферманн
23
Коке
6
Керер
3
Аого
28
Бадштубер
27
Горецка
30
Гайс
20
Калиджиури
7
Майер
10
Авдияй
9
Бургшталлер
8
Сиригу
44
Федецкий
44
Федецкий
8
Сиригу
36
Платте
10
Розенталь
10
Розенталь
36
Платте
36
Камавуака
22
Шипплок
22
Шипплок
36
Камавуака
20
Калиджиури
18
Шепф
18
Шепф
20
Калиджиури
30
Гайс
6
Бенталеб
6
Бенталеб
30
Гайс
10
Авдияй
9
Ди Санто
9
Ди Санто
10
Авдияй
Остались в запасе
Дармштадт
Шальке-04
1
Даниэль Фернандес
ВР
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
33
Сидней Сэм
ПП
Главный тренер
Торстен Фрингс
1
Александр Нюбель
ВР
2
Ацуто Учида
ПЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Остались в запасе
1
Даниэль Фернандес
ВР
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
33
Сидней Сэм
ПП
Остались в запасе
1
Александр Нюбель
ВР
2
Ацуто Учида
ПЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
Главный тренер
Торстен Фрингс
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Статистика матча Дармштадт - Шальке-04
5
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
- : -
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
4 : 0
18.10.2026
Дармштадт
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Патрик Иттрих
(Гамбург)
Стадион:
Белленфалльтор
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