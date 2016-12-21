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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Дармштадт
Герта - Дармштадт: обзор матча 21 декабря 2016
Герта
21.12.2016, среда, 22:00
Германия. Бундеслига, 16 тур
2 : 0
Завершен
Дармштадт
53'
М. Платтенхардт
66'
С. Калу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Дармштадт
Замена
Г. Харагучи
️️️️
С. Калу
90'
+1
90'
Желтая карточка
П. Нимайер
Замена
А. Эссвайн
️️️️
В. Дарида
82'
Замена
С. Аллагуи
️️️️
В. Штокер
78'
76'
Замена
Ф. Юнгвирт
️️️️
М. Вранчич
71'
Желтая карточка
А. Сулу
71'
Замена
Р. Безьяк
️️️️
Я. Розенталь
67'
Замена
Э. Бен-Хатира
️️️️
С. Шипплок
ГОЛ! 2:0!
С. Калу
Пас отдал
М. Платтенхардт
66'
65'
Желтая карточка
А. Федецкий
ГОЛ! 1:0!
М. Платтенхардт
53'
Желтая карточка
М. Платтенхардт
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
16
Владимир Дарида
АП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Дармштадт
21
Михаэль Эссер
ВР
32
Фабиан Холланд
ЛЗ
4
Айтач Сулу
ЦЗ
8
Сандро Сиригу
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
20
Марсель Хеллер
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
18
Петер Нимайер
ПП
8
Жером Гондорф
ПП
22
Свен Шипплок
ЦФ
Главный тренер
Рамон Берндрот
Герта
1
Томас Крафт
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
29
Аллан
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Дармштадт
1
Даниэль Фернандес
ВР
29
Леон Гувара
ЦЗ
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
30
Ласло Кляйнхайзлер
АП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
14
Роман Безьяк
ЦФ
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
4-3-1-2
22
Ярстейн
21
Платтенхардт
28
Лустенбергер
4
Штарк
22
Пекарик
5
Скьельбред
14
Штокер
13
Хегелер
16
Дарида
8
Калу
11
Ибишевич
4-4-1-1
21
Эссер
44
Федецкий
4
Сулу
8
Сиригу
32
Холланд
8
Гондорф
8
Вранчич
20
Хеллер
18
Нимайер
10
Розенталь
22
Шипплок
8
Калу
78
Харагучи
78
Харагучи
8
Калу
16
Дарида
35
Эссвайн
35
Эссвайн
16
Дарида
14
Штокер
9
Аллагуи
9
Аллагуи
14
Штокер
8
Вранчич
26
Юнгвирт
26
Юнгвирт
8
Вранчич
22
Шипплок
28
Бен-Хатира
28
Бен-Хатира
22
Шипплок
10
Розенталь
14
Безьяк
14
Безьяк
10
Розенталь
Остались в запасе
Герта
Дармштадт
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
1
Томас Крафт
ВР
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
29
Аллан
ЦП
Главный тренер
Паль Дардаи
1
Даниэль Фернандес
ВР
29
Леон Гувара
ЦЗ
30
Ласло Кляйнхайзлер
АП
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Главный тренер
Рамон Берндрот
Остались в запасе
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
1
Томас Крафт
ВР
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
29
Аллан
ЦП
Остались в запасе
1
Даниэль Фернандес
ВР
29
Леон Гувара
ЦЗ
30
Ласло Кляйнхайзлер
АП
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Главный тренер
Рамон Берндрот
Статистика матча Герта - Дармштадт
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
- : -
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
4 : 0
18.10.2026
Дармштадт
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Хартманн
(Крюгцелль)
Стадион:
Олимпиаштадион
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