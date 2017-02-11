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Бундеслига 2026/2027
Дармштадт - Боруссия Д
Дармштадт - Боруссия Д: обзор матча 11 февраля 2017
Дармштадт
11.02.2017, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
2 : 1
Завершен
Боруссия Д
21'
Т. Бойд
67'
А. Чолак
44'
Р. Геррейру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дармштадт - Боруссия Д
Замена
М. Штайнхофер
️️️️
А. Федецкий
85'
Замена
Л. Гувара
️️️️
Ф. Холланд
82'
79'
Желтая карточка
Д. Бурнич
Желтая карточка
А. Сулу
77'
77'
Замена
А. Шюррле
️️️️
М. Ройс
Желтая карточка
М. Эссер
75'
73'
Желтая карточка
П. Обамеянг
ГОЛ! 2:1!
А. Чолак
67'
62'
Замена
У. Дембеле
️️️️
Э. Мор
62'
Замена
С. Кагава
️️️️
Р. Геррейру
Замена
А. Чолак
️️️️
Т. Бойд
58'
44'
ГОЛ! 1:1!
Р. Геррейру
ГОЛ! 1:0!
Т. Бойд
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дармштадт
21
Михаэль Эссер
ВР
32
Фабиан Холланд
ЛЗ
4
Айтач Сулу
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
8
Жером Гондорф
ЛП
20
Марсель Хеллер
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
33
Сидней Сэм
ПП
18
Петер Нимайер
ПП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
13
Терренс Бойд
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
27
Дзенис Бурнич
ЦП
18
Марко Ройс
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
7
Эмре Мор
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Дармштадт
1
Даниэль Фернандес
ВР
8
Сандро Сиригу
ЦЗ
37
Александер Милошевич
ЦЗ
29
Леон Гувара
ЦЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
10
Усман Дембеле
ПВ
3-5-1-1
21
Эссер
32
Холланд
4
Сулу
44
Федецкий
8
Гондорф
33
Сэм
18
Нимайер
20
Хеллер
34
Алтынтоп
10
Розенталь
13
Бойд
4-1-1-3-1
1
Бюрки
37
Дурм
19
Папастатопулос
28
Гинтер
22
Геррейру
5
Вайгль
27
Бурнич
7
Мор
18
Ройс
11
Пулишич
7
Обамеянг
32
Холланд
29
Гувара
29
Гувара
32
Холланд
44
Федецкий
17
Штайнхофер
17
Штайнхофер
44
Федецкий
13
Бойд
14
Чолак
14
Чолак
13
Бойд
18
Ройс
20
Шюррле
20
Шюррле
18
Ройс
22
Геррейру
10
Кагава
10
Кагава
22
Геррейру
7
Мор
10
Дембеле
10
Дембеле
7
Мор
Остались в запасе
Дармштадт
Боруссия Д
1
Даниэль Фернандес
ВР
8
Сандро Сиригу
ЦЗ
37
Александер Милошевич
ЦЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
Главный тренер
Флориан Кофельдт
1
Роман Вайденфеллер
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
1
Даниэль Фернандес
ВР
8
Сандро Сиригу
ЦЗ
37
Александер Милошевич
ЦЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
Остались в запасе
1
Роман Вайденфеллер
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Дармштадт - Боруссия Д
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
- : -
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
4 : 0
18.10.2026
Дармштадт
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Белленфалльтор
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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