Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Ингольштадт - Дармштадт
Ингольштадт - Дармштадт: обзор матча 09 апреля 2017
Ингольштадт
09.04.2017, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
3 : 2
Завершен
Дармштадт
19'
П. Гросс
68'
А. Коэн
72'
М. Зуттнер
33'
М. Вранчич
39'
М. Вранчич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ингольштадт - Дармштадт
Замена
Л. Хинтерсер
️️️️
Д. Лескано
90'
Замена
Э. Юнг
️️️️
С. Киттель
89'
87'
Вторая желтая
А. Чолак
Красная карточка
Р. Брежери
87'
Желтая карточка
А. Коэн
75'
ГОЛ! 3:2!
М. Зуттнер
72'
71'
Замена
Л. Гувара
️️️️
М. Вранчич
ГОЛ! 2:2!
А. Коэн
68'
64'
Желтая карточка
А. Чолак
Замена
А. Моралес
️️️️
Рожер
61'
39'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
М. Вранчич
33'
ГОЛ! 1:1!
М. Вранчич
ГОЛ! 1:0!
П. Гросс
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ингольштадт
1
Мартин Хансен
ВР
18
Ромен Брежери
ЦЗ
34
Марвин Матип
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЛП
8
Сонни Киттель
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
36
Альмог Коэн
ЦП
8
Рожер
ЦП
7
Мэтью Леки
ПВ
37
Дарио Лескано
ЦФ
Дармштадт
21
Михаэль Эссер
ВР
32
Фабиан Холланд
ЛЗ
8
Сандро Сиригу
ЦЗ
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
4
Айтач Сулу
ЦЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
34
Хамит Алтынтоп
ЛП
8
Марио Вранчич
АП
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Ингольштадт
1
Эрьян Нюланд
ВР
5
Энтони Юнг
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
13
Макс Кристиансен
ЦП
13
Роберт Ляйпертц
ПВ
14
Штефан Лекс
ЦФ
16
Лукас Хинтерсер
ЦФ
Дармштадт
1
Даниэль Фернандес
ВР
26
Патрик Бангор
ЦЗ
29
Леон Гувара
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
20
Марсель Хеллер
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
22
Свен Шипплок
ЦФ
3-5-1-1
1
Хансен
18
Брежери
34
Матип
32
Тиссеран
29
Зуттнер
13
Гросс
36
Коэн
8
Рожер
8
Киттель
7
Леки
37
Лескано
3-2-1-1-1
21
Эссер
8
Сиригу
21
Хен
4
Сулу
17
Штайнхофер
32
Холланд
34
Алтынтоп
8
Вранчич
14
Чолак
8
Киттель
5
Юнг
5
Юнг
8
Киттель
8
Рожер
27
Моралес
27
Моралес
8
Рожер
37
Лескано
16
Хинтерсер
16
Хинтерсер
37
Лескано
8
Вранчич
29
Гувара
29
Гувара
8
Вранчич
Остались в запасе
Ингольштадт
Дармштадт
13
Роберт Ляйпертц
ПВ
1
Эрьян Нюланд
ВР
13
Макс Кристиансен
ЦП
14
Штефан Лекс
ЦФ
1
Даниэль Фернандес
ВР
26
Патрик Бангор
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
20
Марсель Хеллер
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
22
Свен Шипплок
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Остались в запасе
13
Роберт Ляйпертц
ПВ
1
Эрьян Нюланд
ВР
13
Макс Кристиансен
ЦП
14
Штефан Лекс
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниэль Фернандес
ВР
26
Патрик Бангор
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
20
Марсель Хеллер
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
22
Свен Шипплок
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Статистика матча Ингольштадт - Дармштадт
1
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 14 тур
Штутгарт II
- : -
22.11.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Хавелсе
1 : 1
31.10.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ингольштадт
2 : 1
24.10.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ингольштадт
1 : 0
17.10.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 9 тур
Вальдхоф Мангейм
0 : 3
14.10.2026
Ингольштадт
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
- : -
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
4 : 0
18.10.2026
Дармштадт
Информация о матче
Стадион:
Ауди-Спортпарк
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
Новости команд
Все
Ингольштадт
Дармштадт
Кубок Германии: шансы «Эльверсберга» и «Дармштадта» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
Российский экс-игрок «Спартака» подписал контракт с австрийским клубом
13 июля
1
Российский экс-игрок «Спартака» перешел из второй Бундеслиги в австрийский клуб
22 января
1
«Фрайбург» – «Дармштадт»: прогноз и ставки на матч 3 декабря 2025 с коэффициентом 1.92
2025.12.02 10:15
Экс-спартаковец Классен нашел новый клуб
2025.06.21 21:30
1
32-летняя женщина возглавила клуб Германии
2024.05.02 20:13
4
Кубок Германии. «Лейпциг» и «Боруссия» Д вышли в 1/8 финала
2021.10.26 22:59
Голкипер «Дуйсбурга» отвлекся попить воды и пропустил гол
2018.02.24 17:42
13
Экс-полузащитник «Спартака» стал игроком «Ингольштадта»
2018.01.16 19:25
2
Кубок Германии. «Майнц» одержал волевую победу над «Штутгартом», «Падерборн» переиграл «Ингольштадт»
2017.12.19 22:24
Кубок Германии: шансы «Эльверсберга» и «Дармштадта» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
Российский экс-игрок «Спартака» подписал контракт с австрийским клубом
13 июля
1
Российский экс-игрок «Спартака» перешел из второй Бундеслиги в австрийский клуб
22 января
1
«Фрайбург» – «Дармштадт»: прогноз и ставки на матч 3 декабря 2025 с коэффициентом 1.92
2025.12.02 10:15
Экс-спартаковец Классен нашел новый клуб
2025.06.21 21:30
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+