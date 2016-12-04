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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Дармштадт - Гамбург
Дармштадт - Гамбург: обзор матча 04 декабря 2016
Дармштадт
04.12.2016, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
0 : 2
Завершен
Гамбург
30'
М. Грегоритч
90'
М. Озтрзолек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дармштадт - Гамбург
90'
+1
Желтая карточка
Д. Дикмайер
90'
ГОЛ! 0:2!
М. Озтрзолек
Пас отдал
Г. Сакаи
89'
Замена
А. Хант
️️️️
Н. Мюллер
Желтая карточка
Я. Розенталь
88'
84'
Замена
А. Экдаль
️️️️
Ф. Костич
83'
Желтая карточка
М. Озтрзолек
Замена
Д. Штро-Энгель
️️️️
П. Нимайер
81'
74'
Замена
Б. Вуд
️️️️
М. Грегоритч
Замена
Я. Розенталь
️️️️
Л. Кляйнхайзлер
74'
Замена
Р. Безьяк
️️️️
А. Чолак
61'
60'
Желтая карточка
Н. Мюллер
43'
Желтая карточка
Й. Джуру
Желтая карточка
А. Сулу
39'
30'
ГОЛ! 0:1!
М. Грегоритч
Пас отдал
Ф. Костич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дармштадт
21
Михаэль Эссер
ВР
29
Леон Гувара
ЦЗ
37
Александер Милошевич
ЦЗ
4
Айтач Сулу
ЦЗ
8
Сандро Сиригу
ЦЗ
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
20
Марсель Хеллер
ЦП
30
Ласло Кляйнхайзлер
АП
18
Петер Нимайер
ПП
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Главный тренер
Норберт Майер
Гамбург
26
Кристиан Матениа
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
90
Льюис Холтби
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
2
Готоку Сакаи
ПП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Дармштадт
1
Даниэль Фернандес
ВР
32
Фабиан Холланд
ЛЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
10
Ян Розенталь
АП
9
Доминик Штро-Энгель
ЦФ
14
Роман Безьяк
ЦФ
11
Виктор Обинна
ЦФ
Гамбург
12
Том Миккель
ВР
39
Эштон Гётц
ЦЗ
14
Аарон Хант
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
17
Бобби Вуд
ЦФ
4-4-1-1
21
Эссер
29
Гувара
4
Сулу
8
Сиригу
37
Милошевич
26
Юнгвирт
8
Вранчич
20
Хеллер
18
Нимайер
30
Кляйнхайзлер
14
Чолак
3-2-3-1-1
26
Матениа
21
Юнг
2
Дикмайер
5
Джуру
22
Озтрзолек
3
Дуглас Сантос
2
Сакаи
9
Мюллер
90
Холтби
18
Костич
11
Грегоритч
30
Кляйнхайзлер
10
Розенталь
10
Розенталь
30
Кляйнхайзлер
18
Нимайер
9
Штро-Энгель
9
Штро-Энгель
18
Нимайер
14
Чолак
14
Безьяк
14
Безьяк
14
Чолак
9
Мюллер
14
Хант
14
Хант
9
Мюллер
18
Костич
8
Экдаль
8
Экдаль
18
Костич
11
Грегоритч
17
Вуд
17
Вуд
11
Грегоритч
Остались в запасе
Дармштадт
Гамбург
32
Фабиан Холланд
ЛЗ
1
Даниэль Фернандес
ВР
44
Артем Федецкий
ПЗ
11
Виктор Обинна
ЦФ
Главный тренер
Норберт Майер
12
Том Миккель
ВР
39
Эштон Гётц
ЦЗ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Остались в запасе
32
Фабиан Холланд
ЛЗ
1
Даниэль Фернандес
ВР
44
Артем Федецкий
ПЗ
11
Виктор Обинна
ЦФ
Остались в запасе
12
Том Миккель
ВР
39
Эштон Гётц
ЦЗ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Главный тренер
Норберт Майер
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Статистика матча Дармштадт - Гамбург
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
- : -
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
4 : 0
18.10.2026
Дармштадт
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Гвидо Винкманн
(Керкен)
Стадион:
Белленфалльтор
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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