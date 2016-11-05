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Бундеслига 2026/2027
Байер - Дармштадт
Байер - Дармштадт: обзор матча 05 ноября 2016
Байер
05.11.2016, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
3 : 2
Завершен
Дармштадт
32'
Х. Чалханоглу
56'
Ю. Брандт
69'
Ч. Арангис
47'
А. Чолак
85'
М. Вранчич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Дармштадт
90'
+1
Желтая карточка
Л. Гувара
Замена
Ш. Кисслинг
️️️️
Ю. Брандт
90'
85'
ГОЛ! 3:2!
М. Вранчич
Пас отдал
Ж. Гондорф
Замена
А. Драгович
️️️️
О. Топрак
84'
75'
Замена
М. Вранчич
️️️️
Л. Кляйнхайзлер
ГОЛ! 3:1!
Ч. Арангис
69'
Замена
Ч. Арангис
️️️️
А. Мехмеди
60'
ГОЛ! 2:1!
Ю. Брандт
Пас отдал
Ю. Баумгартлингер
56'
47'
ГОЛ! 1:1!
А. Чолак
Пас отдал
М. Хеллер
45'
Замена
С. Сиригу
️️️️
С. Шипплок
45'
Замена
А. Чолак
️️️️
Э. Бен-Хатира
ГОЛ! 1:0!
Х. Чалханоглу
Пас отдал
Ю. Брандт
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
18
Венделл
ЛЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
29
Кай Хаверц
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Дармштадт
21
Михаэль Эссер
ВР
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
29
Леон Гувара
ЦЗ
37
Александер Милошевич
ЦЗ
4
Айтач Сулу
ЦЗ
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
8
Жером Гондорф
ЦП
30
Ласло Кляйнхайзлер
АП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
20
Марсель Хеллер
ПП
22
Свен Шипплок
ЦФ
Главный тренер
Норберт Майер
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
20
Чарлес Арангис
ЦП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
10
Робби Крузе
ЦФ
Дармштадт
1
Даниэль Фернандес
ВР
8
Сандро Сиригу
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
16
Денис Олейник
ЛВ
8
Марио Вранчич
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Лено
18
Венделл
21
Топрак
4
Та
39
Хенрикс
14
Баумгартлингер
20
Чалханоглу
8
Брандт
14
Мехмеди
14
Чичарито
29
Хаверц
4-4-1-1
21
Эссер
29
Гувара
37
Милошевич
4
Сулу
21
Хен
20
Хеллер
26
Юнгвирт
8
Гондорф
28
Бен-Хатира
30
Кляйнхайзлер
22
Шипплок
21
Топрак
15
Драгович
15
Драгович
21
Топрак
14
Мехмеди
20
Арангис
20
Арангис
14
Мехмеди
8
Брандт
11
Кисслинг
11
Кисслинг
8
Брандт
22
Шипплок
8
Сиригу
8
Сиригу
22
Шипплок
30
Кляйнхайзлер
8
Вранчич
8
Вранчич
30
Кляйнхайзлер
28
Бен-Хатира
14
Чолак
14
Чолак
28
Бен-Хатира
Остались в запасе
Байер
Дармштадт
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
10
Робби Крузе
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
1
Даниэль Фернандес
ВР
44
Артем Федецкий
ПЗ
18
Петер Нимайер
ПП
16
Денис Олейник
ЛВ
Главный тренер
Норберт Майер
Остались в запасе
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
10
Робби Крузе
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниэль Фернандес
ВР
44
Артем Федецкий
ПЗ
18
Петер Нимайер
ПП
16
Денис Олейник
ЛВ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Норберт Майер
Статистика матча Байер - Дармштадт
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
- : -
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
4 : 0
18.10.2026
Дармштадт
Информация о матче
Главный судья:
Харм Осмерс
(Ганновер)
Стадион:
Бай-Арена
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