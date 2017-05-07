Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Кристоф Берра - статистика

Завершил карьеру
31 января 1985 (41), Эдинбург
#6 | Защитник
185 см | 86 кг
Шотландия | Франция
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ипсвич Таун
43
2
1
8
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Ноттингем Форест
3 : 0
07.05.2017
Ипсвич Таун
1' - 81'
70'
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Ипсвич Таун
0 : 1
29.04.2017
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Ипсвич Таун
3 : 1
17.04.2017
Ньюкасл
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Бертон Альбион
1 : 2
14.04.2017
Ипсвич Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Фулхэм
3 : 1
08.04.2017
Ипсвич Таун
1' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Ипсвич Таун
3 : 0
04.04.2017
Уиган Атлетик
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
01.04.2017
Бирмингем Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Кардифф
3 : 1
18.03.2017
Ипсвич Таун
1' - 90'
52'
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Ипсвич Таун
0 : 0
07.03.2017
Вулверхэмптон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
04.03.2017
Брентфорд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Норвич Сити
1 : 1
26.02.2017
Ипсвич Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
18.02.2017
Лидс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Астон Вилла
0 : 1
11.02.2017
Ипсвич Таун
1' - 45'
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Ипсвич Таун
2 : 2
04.02.2017
Рединг
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Ипсвич Таун
0 : 3
31.01.2017
Дерби Каунти
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Престон
1 : 1
28.01.2017
Ипсвич Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 0
21.01.2017
Ипсвич Таун
1' - 90'
83'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Ипсвич Таун
3 : 2
14.01.2017
Блэкберн
1' - 90'
54'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
02.01.2017
Ипсвич Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
30.12.2016
Бристоль Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Ипсвич Таун
0 : 2
26.12.2016
Фулхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Уиган Атлетик
2 : 3
17.12.2016
Ипсвич Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
13.12.2016
Ипсвич Таун
1' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
10.12.2016
Кардифф
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Бристоль Сити
2 : 0
03.12.2016
Ипсвич Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Ипсвич Таун
3 : 0
26.11.2016
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Ипсвич Таун
0 : 2
19.11.2016
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 2
05.11.2016
Ипсвич Таун
1' - 90'
87'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Ипсвич Таун
2 : 2
29.10.2016
Ротерхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Ньюкасл
3 : 0
22.10.2016
Ипсвич Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Ипсвич Таун
2 : 0
18.10.2016
Бертон Альбион
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
0 : 0
15.10.2016
Ипсвич Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Ипсвич Таун
0 : 1
01.10.2016
Хаддерсфилд Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Ипсвич Таун
0 : 0
27.09.2016
Брайтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Лидс
1 : 0
24.09.2016
Ипсвич Таун
1' - 90'
81'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ипсвич Таун
0 : 0
17.09.2016
Астон Вилла
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Дерби Каунти
0 : 1
13.09.2016
Ипсвич Таун
1' - 90'
40'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Рединг
2 : 1
09.09.2016
Ипсвич Таун
1' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Ипсвич Таун
1 : 0
27.08.2016
Престон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
21.08.2016
Норвич Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Вулверхэмптон
0 : 0
16.08.2016
Ипсвич Таун
1' - 90'
1'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Брентфорд
2 : 0
13.08.2016
Ипсвич Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Ипсвич Таун
4 : 2
06.08.2016
Барнсли
1' - 90'
Главные новости
Ловчев: «Чемпионства «Спартака» требуют только горлопаны»
20:58
«Зенит» запрещал Мостовому переходить в четыре клуба РПЛ
20:44
1
РПЛ. «Ахмат» вдесятером проиграл «Акрону» – 0:2
20:29
6
РПЛ. «Динамо» разгромило «Ростов» (3:0) и поднялось на 2-е место
20:27
9
Генсек РФС отреагировал на новое решение УЕФА по России и Беларуси
20:20
1
Мусаев встал на защиту Кордобы: «Его постоянно бьют, душат, висят на плечах»
20:12
4
УЕФА принял новое решение по России и Беларуси
19:55
4
Татаев из «Оренбурга» назвал Кордобу «провокатором»: «Не знаю, почему судьи это не пресекают»
19:28
4
Стало известно, сколько ЦСКА требовал за Кисляка: «Это запретительная сумма»
19:19
5
Мусаев сказал, чего не хватило «Краснодару» для победы над «Оренбургом»
19:05
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+