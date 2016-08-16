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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вулверхэмптон - Ипсвич Таун
Вулверхэмптон - Ипсвич Таун: обзор матча 16 августа 2016
Вулверхэмптон
16.08.2016, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 3 тур
0 : 0
Завершен
Ипсвич Таун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Ипсвич Таун
90'
Желтая карточка
К. Брю
90'
Замена
Л. Варни
️️️️
Ф. Сирс
Замена
Д. Уоллес
️️️️
Ж. Тейшейра
84'
82'
Желтая карточка
Л. Чамберс
Желтая карточка
Д. Сэйвилл
75'
72'
Желтая карточка
Й. Кнудсен
Замена
Э. Кошта
️️️️
Й. Бедварссон
65'
56'
Замена
К. Брю
️️️️
Т. Бишоп
54'
Желтая карточка
Т. Бишоп
Замена
Д. Сэйвилл
️️️️
Д. Эдвардс
45'
Пенальти не реализован!
Й. Бедварссон
24'
Желтая карточка
К. Хаус
20'
1'
Желтая карточка
К. Берра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Карл Икеме
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
18
Жоао Тейшейра
ЦП
8
Ли Эванс
ЦП
15
Конор Коди
ПП
10
Йон Бедварссон
ЦФ
20
Джо Мэйсон
РФ
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
6
Кристоф Берра
ЦЗ
4
Люк Чамберс
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
8
Коул Скьюз
ЦП
8
Тедди Бишоп
ЦП
18
Грант Уорд
ЦП
22
Джонатан Дуглас
ПП
20
Фредди Сирс
ЛФ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Вулверхэмптон
22
Эндрю Лонерган
ВР
28
Сильвен Десланде
ЦЗ
19
Джек Прайс
ЦП
17
Джеймс Хенри
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
11
Элдер Кошта
ЦФ
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
29
Джош Эммануэль
ЦЗ
15
Томми Смит
ЦЗ
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
21
Андре Доззел
ЦП
17
Кевин Брю
ЦП
42
Люк Варни
ЦФ
4-4-2
1
Икеме
30
Хаус
2
Йорфа
23
Батт
2
Доэрти
16
Эдвардс
18
Тейшейра
8
Эванс
15
Коди
10
Бедварссон
20
Мэйсон
4-4-2
33
Биалковски
4
Чамберс
4
Уэбстер
3
Кнудсен
6
Берра
22
Дуглас
8
Бишоп
18
Уорд
8
Скьюз
9
Мерфи
20
Сирс
18
Тейшейра
17
Уоллес
17
Уоллес
18
Тейшейра
16
Эдвардс
6
Сэйвилл
6
Сэйвилл
16
Эдвардс
10
Бедварссон
11
Кошта
11
Кошта
10
Бедварссон
8
Бишоп
17
Брю
17
Брю
8
Бишоп
20
Сирс
42
Варни
42
Варни
20
Сирс
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Ипсвич Таун
22
Эндрю Лонерган
ВР
28
Сильвен Десланде
ЦЗ
19
Джек Прайс
ЦП
17
Джеймс Хенри
ЦП
Главный тренер
Вальтер Дзенга
1
Дин Геркен
ВР
29
Джош Эммануэль
ЦЗ
15
Томми Смит
ЦЗ
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
21
Андре Доззел
ЦП
Главный тренер
Мик МакКарти
Остались в запасе
22
Эндрю Лонерган
ВР
28
Сильвен Десланде
ЦЗ
19
Джек Прайс
ЦП
17
Джеймс Хенри
ЦП
Остались в запасе
1
Дин Геркен
ВР
29
Джош Эммануэль
ЦЗ
15
Томми Смит
ЦЗ
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
21
Андре Доззел
ЦП
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Главный тренер
Мик МакКарти
Статистика матча Вулверхэмптон - Ипсвич Таун
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Главный судья:
Питер Бэнкс
(Мерсисайд)
Стадион:
Мулинекс
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