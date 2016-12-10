Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ипсвич Таун - Кардифф
Ипсвич Таун - Кардифф: обзор матча 10 декабря 2016
Ипсвич Таун
10.12.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 20 тур
1 : 1
Завершен
Кардифф
52'
Л. Варни
38'
А. Гуннарссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ипсвич Таун - Кардифф
90'
+3
Желтая карточка
Д. Хойлетт
Желтая карточка
Л. Чамберс
90'
90'
Желтая карточка
Э. Пилкингтон
87'
Желтая карточка
А. Гуннарссон
Замена
Т. Бишоп
️️️️
Д. Дуглас
79'
73'
Замена
Б. Экюэль-Манга
️️️️
Р. Ламберт
Замена
Б. Питман
️️️️
Л. Варни
71'
Замена
Ф. Сирс
️️️️
Г. Уорд
71'
70'
Красная карточка
С. Бамба
56'
Замена
К. Нун
️️️️
К. Харрис
56'
Замена
Э. Пилкингтон
️️️️
Д. Беннетт
ГОЛ! 1:1!
Л. Варни
Пас отдал
А. Уэбстер
52'
38'
ГОЛ! 0:1!
А. Гуннарссон
Желтая карточка
Т. Лоуренс
37'
27'
Желтая карточка
М. Коннолли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
4
Люк Чамберс
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
8
Коул Скьюз
ЦП
18
Грант Уорд
ПП
22
Джонатан Дуглас
ПП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
42
Люк Варни
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Кардифф
13
Бен Амос
ВР
12
Джо Беннетт
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
16
Мэттью Коннолли
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
5
Арон Гуннарссон
ЦП
7
Питер Уиттингем
ЦП
40
Кадим Харрис
ПП
17
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
29
Джош Эммануэль
ЦЗ
8
Тедди Бишоп
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
17
Кевин Брю
ЦП
20
Фредди Сирс
ЦФ
11
Бретт Питман
ЦФ
Кардифф
13
Бен Уилсон
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
32
Джо Роллс
ЦП
12
Крэйг Нун
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
4-3-1-2
33
Биалковски
3
Кнудсен
4
Уэбстер
4
Чамберс
6
Берра
18
Уорд
8
Скьюз
22
Дуглас
10
Лоуренс
42
Варни
17
МакГолдрик
3-2-4-1
13
Амос
23
Моррисон
16
Коннолли
21
Пелтье
12
Беннетт
14
Бамба
40
Харрис
5
Гуннарссон
7
Уиттингем
30
Хойлетт
17
Ламберт
22
Дуглас
8
Бишоп
8
Бишоп
22
Дуглас
18
Уорд
20
Сирс
20
Сирс
18
Уорд
42
Варни
11
Питман
11
Питман
42
Варни
17
Ламберт
5
Экюэль-Манга
5
Экюэль-Манга
17
Ламберт
40
Харрис
12
Нун
12
Нун
40
Харрис
12
Беннетт
13
Пилкингтон
13
Пилкингтон
12
Беннетт
Остались в запасе
Ипсвич Таун
Кардифф
1
Дин Геркен
ВР
29
Джош Эммануэль
ЦЗ
10
Джонатан Уильямс
ЦП
17
Кевин Брю
ЦП
Главный тренер
Мик МакКарти
13
Бен Уилсон
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
32
Джо Роллс
ЦП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Остались в запасе
1
Дин Геркен
ВР
29
Джош Эммануэль
ЦЗ
10
Джонатан Уильямс
ЦП
17
Кевин Брю
ЦП
Остались в запасе
13
Бен Уилсон
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
32
Джо Роллс
ЦП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Главный тренер
Нил Уорнок
Статистика матча Ипсвич Таун - Кардифф
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Главный судья:
Джеймс Адкок
(Ноттингемшир)
Стадион:
Портмен Роуд
Новости команд
Все
Ипсвич Таун
Кардифф
АПЛ: шансы «Тоттенхэма» и «Ипсвича» на победу в матче 11-го тура
10:14
«Ипсвич Таун» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ипсвича» и «Борнмута» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
АПЛ: шансы «Тоттенхэма» и «Ипсвича» на победу в матче 11-го тура
10:14
«Ипсвич Таун» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ипсвича» и «Борнмута» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Ипсвич Таун» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Кубок лиги. «Челси» прошел в 1/2 финала, обыграв «Кардифф»
2025.12.17 00:55
«Кардифф» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 декабря 2025
2025.12.16 21:50
УЕФА снова призвали отстранить Израиль – письмо подписали Погба и другие футболисты
2025.11.13 17:31
2
Клуб Джикии назначил нового тренера
2025.10.13 18:40
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+