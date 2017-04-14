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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бертон Альбион - Ипсвич Таун
Бертон Альбион - Ипсвич Таун: обзор матча 14 апреля 2017
Бертон Альбион
14.04.2017, пятница, 21:45
Англия. Чемпионшип, 42 тур
1 : 2
Завершен
Ипсвич Таун
86'
Л. Экинс (П)
52'
Л. Варни (АГ)
79'
Ф. Сирс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бертон Альбион - Ипсвич Таун
90'
+5
Желтая карточка
Ф. Сирс
90'
+2
Замена
Т. Смит
️️️️
Т. Лоуренс
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Л. Экинс
86'
85'
Замена
Б. Питман
️️️️
Д. МакГолдрик
Замена
Л. Кристенсен
️️️️
М. Кайтли
80'
Замена
Л. Экинс
️️️️
К. Вудроу
80'
79'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Сирс
52'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Л. Варни
Замена
Л. Варни
️️️️
М. Сорделл
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бертон Альбион
33
Джон МакЛафлин
ВР
2
Джон Брэйфорд
ЦЗ
2
Том Фланаган
ЦЗ
4
Джон Моузиньо
ЦЗ
6
Бен Тернер
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
22
Ллойд Дайер
ЦП
7
Люк Мерфи
ЦП
36
Джексон Ирвин
ЦП
9
Марвин Сорделл
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
6
Кристоф Берра
ЦЗ
4
Люк Чамберс
ЦЗ
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
12
Джордан Спенс
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
8
Коул Скьюз
ЦП
44
Эмир Хьюс
ЦП
18
Грант Уорд
ПП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
20
Фредди Сирс
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Бертон Альбион
13
Стивен Бювотер
ВР
25
Шон Баркер
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
21
Лассе Кристенсен
ЦП
14
Дамьен МакКрори
ЦП
7
Лукас Экинс
ЦФ
42
Люк Варни
ЦФ
Ипсвич Таун
38
Майкл Кроу
ВР
29
Джош Эммануэль
ЦЗ
15
Томми Смит
ЦЗ
17
Кевин Брю
ЦП
8
Тумани Дьягурага
ЦП
9
Доминик Самуэль
ЦФ
11
Бретт Питман
ЦФ
4-4-2
33
МакЛафлин
2
Брэйфорд
4
Моузиньо
6
Тернер
2
Фланаган
28
Кайтли
7
Мерфи
36
Ирвин
22
Дайер
12
Вудроу
9
Сорделл
4-3-1-2
33
Биалковски
4
Чамберс
30
Кенлок
12
Спенс
6
Берра
18
Уорд
44
Хьюс
8
Скьюз
10
Лоуренс
20
Сирс
17
МакГолдрик
28
Кайтли
21
Кристенсен
21
Кристенсен
28
Кайтли
12
Вудроу
7
Экинс
7
Экинс
12
Вудроу
9
Сорделл
42
Варни
42
Варни
9
Сорделл
10
Лоуренс
15
Смит
15
Смит
10
Лоуренс
17
МакГолдрик
11
Питман
11
Питман
17
МакГолдрик
Остались в запасе
Бертон Альбион
Ипсвич Таун
13
Стивен Бювотер
ВР
25
Шон Баркер
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
14
Дамьен МакКрори
ЦП
Главный тренер
Найджел Клаф
38
Майкл Кроу
ВР
29
Джош Эммануэль
ЦЗ
17
Кевин Брю
ЦП
8
Тумани Дьягурага
ЦП
9
Доминик Самуэль
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Остались в запасе
13
Стивен Бювотер
ВР
25
Шон Баркер
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
14
Дамьен МакКрори
ЦП
Остались в запасе
38
Майкл Кроу
ВР
29
Джош Эммануэль
ЦЗ
17
Кевин Брю
ЦП
8
Тумани Дьягурага
ЦП
9
Доминик Самуэль
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Главный тренер
Мик МакКарти
Статистика матча Бертон Альбион - Ипсвич Таун
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
- : -
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 11 тур
Питерборо Юнайтед
2 : 2
17.10.2026
Бертон Альбион
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Главный судья:
Оливер Лэнгфорд
(Уэст-Мидлендс)
Стадион:
Пирелли Стэдиум
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