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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ипсвич Таун - Ротерхэм
Ипсвич Таун - Ротерхэм: обзор матча 29 октября 2016
Ипсвич Таун
29.10.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 15 тур
2 : 2
Завершен
Ротерхэм
3'
Ф. Сирс
90+5'
Д. МакГолдрик
7'
Д. Уорд
48'
Д. Уорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ипсвич Таун - Ротерхэм
ГОЛ! 2:2!
Д. МакГолдрик
90'
+5
Замена
Л. Варни
️️️️
М. Кенлок
83'
80'
Замена
П. Одемвингие
️️️️
Д. Тейлор
Замена
Л. Бест
️️️️
Г. Уорд
66'
Замена
Д. Уильямс
️️️️
Т. Бишоп
66'
48'
ГОЛ! 1:2!
Д. Уорд
Пас отдал
У. Волкс
35'
Замена
Д. Болл
️️️️
Г. Халфорд
7'
ГОЛ! 1:1!
Д. Уорд
Пас отдал
Д. Тейлор
ГОЛ! 1:0!
Ф. Сирс
Пас отдал
Т. Лоуренс
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
4
Люк Чамберс
ЦЗ
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
8
Тедди Бишоп
ЦП
18
Грант Уорд
ЦП
17
Дэвид МакГолдрик
АП
8
Коул Скьюз
ПП
20
Фредди Сирс
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Ротерхэм
1
Ли Камп
ВР
45
Грег Халфорд
ЦЗ
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
3
Джо Мэтток
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
6
Ричард Вуд
ЦЗ
11
Джо Ньюэлл
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
28
Джон Тейлор
ПП
20
Декстер Блэксток
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Кенни Джакетт
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
29
Джош Эммануэль
ЦЗ
10
Джонатан Уильямс
ЦП
17
Кевин Брю
ЦП
8
Конор Грант
ЦП
42
Люк Варни
ЦФ
9
Леон Бест
ЦФ
Ротерхэм
12
Льюис Прайс
ВР
4
Доминик Болл
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
10
Джейк Форстер-Каски
ЦП
27
Питер Одемвингие
ЦФ
7
Энтони Форд
ЦФ
37
Исайя Браун
ЦФ
4-3-2-1
33
Биалковски
4
Чамберс
4
Уэбстер
6
Берра
30
Кенлок
8
Бишоп
18
Уорд
8
Скьюз
10
Лоуренс
17
МакГолдрик
20
Сирс
3-2-3-2
1
Камп
3
Мэтток
23
Фрай
6
Вуд
45
Халфорд
14
Фишер
28
Тейлор
6
Волкс
11
Ньюэлл
25
Уорд
20
Блэксток
8
Бишоп
10
Уильямс
10
Уильямс
8
Бишоп
30
Кенлок
42
Варни
42
Варни
30
Кенлок
18
Уорд
9
Бест
9
Бест
18
Уорд
45
Халфорд
4
Болл
4
Болл
45
Халфорд
28
Тейлор
27
Одемвингие
27
Одемвингие
28
Тейлор
Остались в запасе
Ипсвич Таун
Ротерхэм
1
Дин Геркен
ВР
29
Джош Эммануэль
ЦЗ
17
Кевин Брю
ЦП
8
Конор Грант
ЦП
Главный тренер
Мик МакКарти
12
Льюис Прайс
ВР
12
Стефен Келли
ПЗ
10
Джейк Форстер-Каски
ЦП
7
Энтони Форд
ЦФ
37
Исайя Браун
ЦФ
Главный тренер
Кенни Джакетт
Остались в запасе
1
Дин Геркен
ВР
29
Джош Эммануэль
ЦЗ
17
Кевин Брю
ЦП
8
Конор Грант
ЦП
Остались в запасе
12
Льюис Прайс
ВР
12
Стефен Келли
ПЗ
10
Джейк Форстер-Каски
ЦП
7
Энтони Форд
ЦФ
37
Исайя Браун
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Главный тренер
Кенни Джакетт
Статистика матча Ипсвич Таун - Ротерхэм
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
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Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
- : -
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 10 тур
Ротерхэм
1 : 4
10.10.2026
Гиллинхэм
Информация о матче
Главный судья:
Даррен Бонд
(Ланкашир)
Стадион:
Портмен Роуд
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