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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ипсвич Таун - Ноттингем Форест
Ипсвич Таун - Ноттингем Форест: обзор матча 19 ноября 2016
Ипсвич Таун
19.11.2016, суббота, 20:30
Англия. Чемпионшип, 17 тур
0 : 2
Завершен
Ноттингем Форест
1'
Б. Ассомбалонга
45+1'
Б. Ассомбалонга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ипсвич Таун - Ноттингем Форест
85'
Замена
Д. Грант
️️️️
Т. Лам
Замена
Л. Варни
️️️️
Д. Эммануэль
70'
69'
Желтая карточка
Х. Лэнсбери
63'
Замена
М. Мансьенн
️️️️
Д. Пинильос
57'
Желтая карточка
А. Веллиос
56'
Замена
А. Веллиос
️️️️
Б. Ассомбалонга
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
Б. Ассомбалонга
Пас отдал
М. Миллс
Замена
К. Брю
️️️️
Г. Уорд
45'
Замена
Д. Уильямс
️️️️
Т. Бишоп
45'
Желтая карточка
Д. МакГолдрик
44'
1'
ГОЛ! 0:1!
Б. Ассомбалонга
Пас отдал
Б. Осборн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
29
Джош Эммануэль
ЦЗ
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
4
Люк Чамберс
ЦЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
18
Грант Уорд
ЦП
8
Тедди Бишоп
ЦП
8
Коул Скьюз
ЦП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
20
Фредди Сирс
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Ноттингем Форест
88
Владимир Стойкович
ВР
24
Дамьен Перки
ЦЗ
3
Томас Лам
ЦЗ
5
Мэттью Миллс
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
15
Дани Пинильос
ЛП
23
Пайтим Касами
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
АП
2
Эрик Личай
ПП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
21
Андре Доззел
ЦП
17
Кевин Брю
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
22
Джонатан Дуглас
ПП
42
Люк Варни
ЦФ
Ноттингем Форест
30
Стефен Хендерсон
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
29
Мустафа Карайол
ЛВ
7
Джордж Грант
ЦП
7
Лика
ЦП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
12
Николао Думитру
ЦФ
4-3-1-2
33
Биалковски
29
Эммануэль
4
Чамберс
6
Берра
3
Кнудсен
18
Уорд
8
Бишоп
8
Скьюз
10
Лоуренс
20
Сирс
17
МакГолдрик
4-4-1-1
88
Стойкович
3
Лам
5
Миллс
6
Уорролл
24
Перки
2
Личай
23
Осборн
23
Касами
15
Пинильос
23
Лэнсбери
27
Ассомбалонга
18
Уорд
17
Брю
17
Брю
18
Уорд
8
Бишоп
10
Уильямс
10
Уильямс
8
Бишоп
29
Эммануэль
42
Варни
42
Варни
29
Эммануэль
15
Пинильос
28
Мансьенн
28
Мансьенн
15
Пинильос
3
Лам
7
Грант
7
Грант
3
Лам
27
Ассомбалонга
27
Веллиос
27
Веллиос
27
Ассомбалонга
Остались в запасе
Ипсвич Таун
Ноттингем Форест
1
Дин Геркен
ВР
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
21
Андре Доззел
ЦП
22
Джонатан Дуглас
ПП
Главный тренер
Мик МакКарти
29
Мустафа Карайол
ЛВ
30
Стефен Хендерсон
ВР
7
Лика
ЦП
12
Николао Думитру
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Остались в запасе
1
Дин Геркен
ВР
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
21
Андре Доззел
ЦП
22
Джонатан Дуглас
ПП
Остались в запасе
29
Мустафа Карайол
ЛВ
30
Стефен Хендерсон
ВР
7
Лика
ЦП
12
Николао Думитру
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Ипсвич Таун - Ноттингем Форест
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Информация о матче
Стадион:
Портмен Роуд
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