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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ипсвич Таун - Престон
Ипсвич Таун - Престон: обзор матча 27 августа 2016
Ипсвич Таун
27.08.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 5 тур
1 : 0
Завершен
Престон
15'
Г. Уорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ипсвич Таун - Престон
Замена
А. Уэбстер
️️️️
Г. Уорд
90'
+4
Замена
Л. Варни
️️️️
Б. Питман
83'
76'
Замена
Л. Гримшоу
️️️️
Д. Джонсон
Замена
Т. Бишоп
️️️️
К. Брю
76'
55'
Замена
И. Дойл
️️️️
Т. Сперр
Желтая карточка
К. Скьюз
45'
38'
Желтая карточка
Т. Сперр
ГОЛ! 1:0!
Г. Уорд
15'
14'
Замена
Д. Хагилл
️️️️
Д. Бэкфорд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
4
Люк Чамберс
ЦЗ
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
15
Томми Смит
ЦЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
8
Коул Скьюз
ЦП
22
Джонатан Дуглас
ПП
17
Кевин Брю
ПП
20
Фредди Сирс
ЛФ
11
Бретт Питман
ЦФ
18
Грант Уорд
РФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Престон
1
Андерс Линдегаард
ВР
3
Бэйли Райт
ЦЗ
3
Томми Сперр
ЦЗ
5
Том Кларк
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
7
Крис Хамфри
ЛП
12
Пол Галлахер
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
19
Джон Уэлш
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
10
Джермейн Бэкфорд
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
37
Пол Дигби
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
8
Тедди Бишоп
ЦП
42
Люк Варни
ЦФ
Престон
12
Крис Максвелл
ВР
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
16
Лайам Гримшоу
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
24
Симон Макиенок
ЦФ
9
Ион Дойл
РФ
4-3-3
33
Биалковски
4
Чамберс
15
Смит
6
Берра
3
Кнудсен
22
Дуглас
8
Скьюз
17
Брю
20
Сирс
11
Питман
18
Уорд
4-4-2
1
Линдегаард
3
Сперр
5
Кларк
8
Каннингэм
3
Райт
12
Галлахер
14
Джонсон
19
Уэлш
7
Хамфри
10
Бэкфорд
47
Робинсон
18
Уорд
4
Уэбстер
4
Уэбстер
18
Уорд
17
Брю
8
Бишоп
8
Бишоп
17
Брю
11
Питман
42
Варни
42
Варни
11
Питман
14
Джонсон
16
Гримшоу
16
Гримшоу
14
Джонсон
10
Бэкфорд
9
Хагилл
9
Хагилл
10
Бэкфорд
3
Сперр
9
Дойл
9
Дойл
3
Сперр
Остались в запасе
Ипсвич Таун
Престон
1
Дин Геркен
ВР
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
37
Пол Дигби
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
Главный тренер
Мик МакКарти
12
Крис Максвелл
ВР
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
24
Симон Макиенок
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Остались в запасе
1
Дин Геркен
ВР
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
37
Пол Дигби
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
Остались в запасе
12
Крис Максвелл
ВР
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
24
Симон Макиенок
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Статистика матча Ипсвич Таун - Престон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Информация о матче
Главный судья:
Тим Робинсон
(Западный Суссекс)
Стадион:
Портмен Роуд
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