Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ипсвич Таун - Рединг
Ипсвич Таун - Рединг: обзор матча 04 февраля 2017
Ипсвич Таун
04.02.2017, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 30 тур
2 : 2
Завершен
Рединг
43'
Т. Лоуренс
61'
Т. Лоуренс
52'
Д. Матч
78'
Д. Обита
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ипсвич Таун - Рединг
89'
Желтая карточка
Д. Эванс
85'
Желтая карточка
Л. Граббан
82'
Замена
Д. Эванс
️️️️
Л. Келли
Замена
Д. Спенс
️️️️
Т. Дьягурага
82'
Замена
Т. Бишоп
️️️️
Э. Хьюс
82'
78'
ГОЛ! 2:2!
Д. Обита
ГОЛ! 2:1!
Т. Лоуренс
61'
52'
ГОЛ! 1:1!
Д. Матч
45'
Замена
Л. Граббан
️️️️
Д. Свифт
ГОЛ! 1:0!
Т. Лоуренс
43'
Замена
Г. Уорд
️️️️
К. Скьюз
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
4
Люк Чамберс
ЦЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
29
Джош Эммануэль
ЦЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
8
Коул Скьюз
ЦП
44
Эмир Хьюс
ЦП
8
Тумани Дьягурага
ЦП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Рединг
26
Али Аль-Хабси
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
21
Джордан Обита
ЛП
8
Джон Свифт
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
77
Джордон Матч
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ПП
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
29
Янн Керморган
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
12
Джордан Спенс
ЦЗ
8
Тедди Бишоп
ЦП
18
Грант Уорд
ЦП
11
Бретт Питман
ЦФ
20
Фредди Сирс
ЦФ
Рединг
31
Ансси Яаккола
ВР
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
11
Яку Мейте
ЦП
77
Адриан Попа
ЦП
4
Джордж Эванс
ЦП
7
Рой Беренс
ЦП
11
Льюис Граббан
ЦФ
3-2-3-1-1
33
Биалковски
3
Кнудсен
29
Эммануэль
27
Тэйлор
6
Берра
4
Чамберс
8
Скьюз
44
Хьюс
8
Дьягурага
10
Лоуренс
17
МакГолдрик
3-5-2
26
Аль-Хабси
2
Гантер
6
Блэкетт
26
Мур
19
Уильямс
8
Свифт
4
Келли
77
Матч
21
Обита
29
Керморган
12
МакКлири
8
Дьягурага
12
Спенс
12
Спенс
8
Дьягурага
44
Хьюс
8
Бишоп
8
Бишоп
44
Хьюс
8
Скьюз
18
Уорд
18
Уорд
8
Скьюз
4
Келли
4
Эванс
4
Эванс
4
Келли
8
Свифт
11
Граббан
11
Граббан
8
Свифт
Остались в запасе
Ипсвич Таун
Рединг
1
Дин Геркен
ВР
11
Бретт Питман
ЦФ
20
Фредди Сирс
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
31
Ансси Яаккола
ВР
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
11
Яку Мейте
ЦП
77
Адриан Попа
ЦП
7
Рой Беренс
ЦП
Главный тренер
Пол Инс
Остались в запасе
1
Дин Геркен
ВР
11
Бретт Питман
ЦФ
20
Фредди Сирс
ЦФ
Остались в запасе
31
Ансси Яаккола
ВР
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
11
Яку Мейте
ЦП
77
Адриан Попа
ЦП
7
Рой Беренс
ЦП
Главный тренер
Гэри О'Нил
Главный тренер
Пол Инс
Статистика матча Ипсвич Таун - Рединг
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
- : -
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Информация о матче
Стадион:
Портмен Роуд
Новости команд
Все
Ипсвич Таун
Рединг
АПЛ: шансы «Тоттенхэма» и «Ипсвича» на победу в матче 11-го тура
10:14
«Ипсвич Таун» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ипсвича» и «Борнмута» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Ипсвич Таун» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
АПЛ: шансы «Тоттенхэма» и «Ипсвича» на победу в матче 11-го тура
10:14
«Ипсвич Таун» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ипсвича» и «Борнмута» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Ипсвич Таун» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Рединг» – «Брентфорд»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
Названо место проведения сорванного матча «Марселя» и «Лиона»
2023.11.09 19:34
«Мой парень». Фердинанд отреагировал на дубль Каземиро в матче с «Редингом»
2023.01.29 01:50
2
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» победил «Рединг» из Чемпионшипа (3:1). У Каземиро дубль
2023.01.29 00:59
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+