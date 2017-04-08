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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Фулхэм - Ипсвич Таун
Фулхэм - Ипсвич Таун: обзор матча 08 апреля 2017
Фулхэм
08.04.2017, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 41 тур
3 : 1
Завершен
Ипсвич Таун
16'
Ф. Айите
29'
С. Мэлони
60'
С. Йохансен
90+1'
К. Берра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Ипсвич Таун
90'
+1
ГОЛ! 3:1!
К. Берра
Пас отдал
Т. Лоуренс
Желтая карточка
С. Мэлони
89'
86'
Замена
Б. Питман
️️️️
Д. МакГолдрик
Замена
Н. Кебану
️️️️
Ф. Айите
86'
Замена
Л. Пиазон
️️️️
С. Йохансен
78'
Желтая карточка
Т. Рим
73'
66'
Замена
Д. Самуэль
️️️️
Э. Хьюс
ГОЛ! 3:0!
С. Йохансен
Пас отдал
Т. Кэрни
60'
Замена
Т. Рим
️️️️
М. Мадль
57'
51'
Желтая карточка
Л. Чамберс
45'
Замена
Т. Лоуренс
️️️️
Т. Смит
Желтая карточка
К. МакДональд
36'
ГОЛ! 2:0!
С. Мэлони
Пас отдал
Ф. Айите
29'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Айите
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
30
Михаэль Мадль
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
14
Соне Алуко
ЦП
11
Флойд Айите
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
10
Том Кэрни
АП
29
Кевин МакДональд
ПП
18
Крис Мартин
ЦФ
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
15
Томми Смит
ЦЗ
12
Джордан Спенс
ЦЗ
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
4
Люк Чамберс
ЦЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
18
Грант Уорд
ЦП
8
Тумани Дьягурага
ЦП
44
Эмир Хьюс
ЦП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
20
Фредди Сирс
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Фулхэм
27
Дэвид Баттон
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
8
Скотт Паркер
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
90
Гои-Би Сирьяк
ЦФ
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
29
Джош Эммануэль
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
10
Джонатан Уильямс
ЦП
17
Кевин Брю
ЦП
9
Доминик Самуэль
ЦФ
11
Бретт Питман
ЦФ
4-4-1-1
13
Беттинелли
2
Мэлони
26
Калас
30
Мадль
2
Фредерикс
14
Алуко
11
Айите
10
Йохансен
29
МакДональд
10
Кэрни
18
Мартин
3-2-3-2
33
Биалковски
30
Кенлок
4
Чамберс
6
Берра
15
Смит
12
Спенс
18
Уорд
8
Дьягурага
44
Хьюс
20
Сирс
17
МакГолдрик
11
Айите
92
Кебану
92
Кебану
11
Айите
30
Мадль
3
Рим
3
Рим
30
Мадль
10
Йохансен
12
Пиазон
12
Пиазон
10
Йохансен
15
Смит
10
Лоуренс
10
Лоуренс
15
Смит
44
Хьюс
9
Самуэль
9
Самуэль
44
Хьюс
17
МакГолдрик
11
Питман
11
Питман
17
МакГолдрик
Остались в запасе
Фулхэм
Ипсвич Таун
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
27
Дэвид Баттон
ВР
8
Скотт Паркер
ЦП
90
Гои-Би Сирьяк
ЦФ
1
Дин Геркен
ВР
29
Джош Эммануэль
ЦЗ
10
Джонатан Уильямс
ЦП
17
Кевин Брю
ЦП
Главный тренер
Мик МакКарти
Остались в запасе
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
27
Дэвид Баттон
ВР
8
Скотт Паркер
ЦП
90
Гои-Би Сирьяк
ЦФ
Остались в запасе
1
Дин Геркен
ВР
29
Джош Эммануэль
ЦЗ
10
Джонатан Уильямс
ЦП
17
Кевин Брю
ЦП
Главный тренер
Мик МакКарти
Статистика матча Фулхэм - Ипсвич Таун
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Главный судья:
Джефф Элтрингем
(Тайн)
Стадион:
Крэвен Коттедж
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