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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ипсвич Таун - Астон Вилла
Ипсвич Таун - Астон Вилла: обзор матча 17 сентября 2016
Ипсвич Таун
17.09.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 8 тур
0 : 0
Завершен
Астон Вилла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ипсвич Таун - Астон Вилла
Замена
Л. Бест
️️️️
Б. Питман
88'
Замена
Л. Варни
️️️️
Т. Бишоп
88'
82'
Замена
А. Адома
️️️️
Л. Бакуна
74'
Желтая карточка
Д. Коджиа
67'
Замена
А. Сиссоко
️️️️
Ж. Амави
Замена
Т. Бишоп
️️️️
Т. Лоуренс
58'
Желтая карточка
Т. Лоуренс
52'
28'
Замена
М. Ричардс
️️️️
Н. Бэйкер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
6
Кристоф Берра
ЦЗ
4
Люк Чамберс
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
18
Грант Уорд
ЦП
8
Коул Скьюз
ЦП
22
Джонатан Дуглас
ПП
20
Фредди Сирс
ЦФ
11
Бретт Питман
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Астон Вилла
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
15
Майл Йединак
ЦП
10
Леандро Бакуна
ПП
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
17
Кевин Брю
ЦП
8
Конор Грант
ЦП
8
Тедди Бишоп
ЦП
9
Леон Бест
ЦФ
42
Люк Варни
ЦФ
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
37
Альберт Адома
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
18
Либор Козак
ЦФ
4-3-1-2
33
Биалковски
6
Берра
4
Уэбстер
3
Кнудсен
4
Чамберс
18
Уорд
8
Скьюз
22
Дуглас
10
Лоуренс
11
Питман
20
Сирс
4-1-2-1-2
95
Голлини
4
Элфик
17
Бэйкер
17
Честер
23
Амави
8
Вествуд
10
Бакуна
15
Йединак
10
Грилиш
10
Айю
26
Коджиа
10
Лоуренс
8
Бишоп
8
Бишоп
10
Лоуренс
11
Питман
9
Бест
9
Бест
11
Питман
Бишоп
42
Варни
42
Варни
Бишоп
23
Амави
26
Сиссоко
26
Сиссоко
23
Амави
17
Бэйкер
4
Ричардс
4
Ричардс
17
Бэйкер
10
Бакуна
37
Адома
37
Адома
10
Бакуна
Остались в запасе
Ипсвич Таун
Астон Вилла
1
Дин Геркен
ВР
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
17
Кевин Брю
ЦП
8
Конор Грант
ЦП
Главный тренер
Мик МакКарти
31
Марк Банн
ВР
21
Алан Хаттон
ЦЗ
20
Гари Гарднер
ЦП
18
Либор Козак
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Остались в запасе
1
Дин Геркен
ВР
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
17
Кевин Брю
ЦП
8
Конор Грант
ЦП
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
21
Алан Хаттон
ЦЗ
20
Гари Гарднер
ЦП
18
Либор Козак
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Статистика матча Ипсвич Таун - Астон Вилла
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Тони Харрингтон
(Кливленд)
Стадион:
Портмен Роуд
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