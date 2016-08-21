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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ипсвич Таун - Норвич Сити
Ипсвич Таун - Норвич Сити: обзор матча 21 августа 2016
Ипсвич Таун
21.08.2016, воскресенье, 14:00
Англия. Чемпионшип, 4 тур
1 : 1
Завершен
Норвич Сити
45'
Й. Кнудсен
26'
К. Джером
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ипсвич Таун - Норвич Сити
Замена
Л. Варни
️️️️
Ф. Сирс
89'
80'
Замена
С. Каньос
️️️️
С. Нейсмит
Замена
Т. Бишоп
️️️️
К. Брю
70'
64'
Желтая карточка
А. Теттей
61'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
Ю. Мулумбу
45'
Замена
С. Уиттакер
️️️️
И. Пинту
ГОЛ! 1:1!
Й. Кнудсен
Пас отдал
Ф. Сирс
45'
26'
ГОЛ! 0:1!
К. Джером
Пас отдал
Д. Хаусон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
4
Люк Чамберс
ЦЗ
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
8
Коул Скьюз
ЦП
22
Джонатан Дуглас
ПП
17
Кевин Брю
ПП
20
Фредди Сирс
ЛФ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
18
Грант Уорд
РФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
12
Иво Пинту
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
14
Весли Хулахан
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
16
Джонатан Хаусон
АП
6
Александер Теттей
ПП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
15
Томми Смит
ЦЗ
21
Андре Доззел
ЦП
8
Тедди Бишоп
ЦП
42
Люк Варни
ЦФ
11
Бретт Питман
ЦФ
Норвич Сити
36
Пол Джонс
ВР
16
Расселл Мартин
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
7
Серхи Каньос
ПВ
9
Кайл Лафферти
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
4-3-3
33
Биалковски
4
Чамберс
4
Уэбстер
6
Берра
3
Кнудсен
22
Дуглас
8
Скьюз
17
Брю
20
Сирс
9
Мерфи
18
Уорд
3-4-1-2
23
МакГоверн
12
Пинту
6
Беннетт
5
Клозе
6
Теттей
14
Хулахан
21
Мулумбу
11
Брэди
16
Хаусон
14
Нейсмит
35
Джером
17
Брю
8
Бишоп
8
Бишоп
17
Брю
20
Сирс
42
Варни
42
Варни
20
Сирс
14
Нейсмит
7
Каньос
7
Каньос
14
Нейсмит
12
Пинту
3
Уиттакер
3
Уиттакер
12
Пинту
21
Мулумбу
23
Мерфи
23
Мерфи
21
Мулумбу
Остались в запасе
Ипсвич Таун
Норвич Сити
1
Дин Геркен
ВР
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
15
Томми Смит
ЦЗ
21
Андре Доззел
ЦП
11
Бретт Питман
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
36
Пол Джонс
ВР
16
Расселл Мартин
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
9
Кайл Лафферти
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
1
Дин Геркен
ВР
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
15
Томми Смит
ЦЗ
21
Андре Доззел
ЦП
11
Бретт Питман
ЦФ
Остались в запасе
36
Пол Джонс
ВР
16
Расселл Мартин
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
9
Кайл Лафферти
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Ипсвич Таун - Норвич Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Дэвид Кут
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Портмен Роуд
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