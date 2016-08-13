Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брентфорд - Ипсвич Таун
Брентфорд - Ипсвич Таун: обзор матча 13 августа 2016
Брентфорд
13.08.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 2 тур
2 : 0
Завершен
Ипсвич Таун
48'
Д. Иган
56'
Д. Иган
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Ипсвич Таун
Замена
Д. МакИкран
️️️️
Н. Йеннарис
90'
Замена
К. Кершбаумер
️️️️
Л. МакЛед
90'
78'
Замена
Д. Дуглас
️️️️
К. Брю
Замена
С. Саундерс
️️️️
М. Колен
67'
65'
Замена
Т. Бишоп
️️️️
К. Грант
ГОЛ! 2:0!
Д. Иган
56'
ГОЛ! 1:0!
Д. Иган
Пас отдал
Л. МакЛед
48'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
25
Дэниэл Бентли
ВР
6
Харли Дин
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
36
Джош Кларк
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
20
Каллум Элдер
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
4
Льюис МакЛед
АП
23
Николас Йеннарис
ПП
25
Скотт Хоган
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
4
Люк Чамберс
ЦЗ
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
8
Коул Скьюз
ЦП
17
Кевин Брю
ЦП
18
Грант Уорд
ЦП
8
Конор Грант
ЦП
20
Фредди Сирс
ЦФ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Брентфорд
7
Константин Кершбаумер
ВР
1
Джек Бонхэм
ВР
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
7
Сэм Саундерс
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
33
Филипп Хофманн
ЦФ
26
Эммануэль Ледесма
ЦФ
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
29
Джош Эммануэль
ЦЗ
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
15
Томми Смит
ЦЗ
8
Тедди Бишоп
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
22
Джонатан Дуглас
ПП
3-5-1-1
25
Бентли
6
Дин
2
Колен
15
Иган
36
Кларк
18
Вудс
20
Элдер
14
Сойерс
23
Йеннарис
4
МакЛед
25
Хоган
4-4-2
33
Биалковски
4
Чамберс
3
Кнудсен
6
Берра
4
Уэбстер
17
Брю
18
Уорд
8
Грант
8
Скьюз
9
Мерфи
20
Сирс
4
МакЛед
7
Кершбаумер
7
Кершбаумер
4
МакЛед
2
Колен
7
Саундерс
7
Саундерс
2
Колен
23
Йеннарис
16
МакИкран
16
МакИкран
23
Йеннарис
8
Грант
8
Бишоп
8
Бишоп
8
Грант
17
Брю
22
Дуглас
22
Дуглас
17
Брю
Остались в запасе
Брентфорд
Ипсвич Таун
1
Джек Бонхэм
ВР
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
33
Филипп Хофманн
ЦФ
26
Эммануэль Ледесма
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
1
Дин Геркен
ВР
29
Джош Эммануэль
ЦЗ
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
15
Томми Смит
ЦЗ
21
Андре Доззел
ЦП
Главный тренер
Мик МакКарти
Остались в запасе
1
Джек Бонхэм
ВР
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
33
Филипп Хофманн
ЦФ
26
Эммануэль Ледесма
ЦФ
Остались в запасе
1
Дин Геркен
ВР
29
Джош Эммануэль
ЦЗ
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
15
Томми Смит
ЦЗ
21
Андре Доззел
ЦП
Главный тренер
Дин Смит
Главный тренер
Мик МакКарти
Статистика матча Брентфорд - Ипсвич Таун
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Главный судья:
Стивен Мартин
(Стаффордшир)
Стадион:
Гриффин Парк
Новости команд
Все
Брентфорд
Ипсвич Таун
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Ипсвич Таун» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ипсвича» и «Борнмута» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Брайтона» и «Брентфорда» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Брайтона» и «Брентфорда» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Брентфорда» и «Ноттингем Фореста» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Кубок английской лиги: шансы «Сандерленда» и «Брентфорда» на победу в матче 1/8 финала
27 октября
«Халл Сити» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
«Ипсвич Таун» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ипсвича» и «Борнмута» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Ипсвич Таун» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Премьер-лига Англии: шансы «Ипсвича» и «Ноттингем Фореста» на победу в матче 8-го тура
22 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+