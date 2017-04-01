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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ипсвич Таун - Бирмингем Сити
Ипсвич Таун - Бирмингем Сити: обзор матча 01 апреля 2017
Ипсвич Таун
01.04.2017, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 39 тур
1 : 1
Завершен
Бирмингем Сити
72'
Г. Уорд
48'
Д. Гроундс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ипсвич Таун - Бирмингем Сити
86'
Замена
С. Глисон
️️️️
М. Кифтенбельд
83'
Замена
К. Дональдсон
️️️️
Д. Дэвис
ГОЛ! 1:1!
Г. Уорд
72'
Замена
Д. Самуэль
️️️️
Б. Питман
71'
69'
Желтая карточка
К. Белик
48'
ГОЛ! 0:1!
Д. Гроундс
Замена
К. Брю
️️️️
К. Скьюз
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
6
Кристоф Берра
ЦЗ
12
Джордан Спенс
ЦЗ
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
4
Люк Чамберс
ЦЗ
22
Джонатан Дуглас
ЛП
8
Коул Скьюз
ЦП
18
Грант Уорд
ПП
17
Дэвид МакГолдрик
ЛФ
11
Бретт Питман
ЦФ
20
Фредди Сирс
РФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Бирмингем Сити
29
Томаш Кушчак
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
17
Джонатан Гроундс
ЛП
5
Крыстиан Белик
ОП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
16
Дэвид Дэвис
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
8
Роберт Теше
АП
10
Эмилио Нсуе
ПП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
8
Тумани Дьягурага
ЦП
17
Кевин Брю
ЦП
9
Доминик Самуэль
ЦФ
Бирмингем Сити
1
Адам Легздиньш
ВР
33
Шейк Кейта
ЦЗ
2
Джош Когли
ПЗ
25
Стефен Глисон
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
34
Чарли Адамс
ЦП
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
4-3-3
33
Биалковски
6
Берра
3
Кнудсен
4
Чамберс
12
Спенс
22
Дуглас
8
Скьюз
18
Уорд
17
МакГолдрик
11
Питман
20
Сирс
2-1-5-1-1
29
Кушчак
5
Шоттон
4
Робинсон
5
Белик
10
Нсуе
8
Кифтенбельд
16
Дэвис
8
Гарднер
17
Гроундс
8
Теше
10
Юткевич
8
Скьюз
17
Брю
17
Брю
8
Скьюз
11
Питман
9
Самуэль
9
Самуэль
11
Питман
8
Кифтенбельд
25
Глисон
25
Глисон
8
Кифтенбельд
16
Дэвис
8
Дональдсон
8
Дональдсон
16
Дэвис
Остались в запасе
Ипсвич Таун
Бирмингем Сити
1
Дин Геркен
ВР
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
8
Тумани Дьягурага
ЦП
Главный тренер
Гэри О'Нил
2
Джош Когли
ПЗ
1
Адам Легздиньш
ВР
33
Шейк Кейта
ЦЗ
11
Керим Фрей
ЦП
34
Чарли Адамс
ЦП
Остались в запасе
1
Дин Геркен
ВР
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
8
Тумани Дьягурага
ЦП
Остались в запасе
2
Джош Когли
ПЗ
1
Адам Легздиньш
ВР
33
Шейк Кейта
ЦЗ
11
Керим Фрей
ЦП
34
Чарли Адамс
ЦП
Главный тренер
Гэри О'Нил
Статистика матча Ипсвич Таун - Бирмингем Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
Портмен Роуд
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