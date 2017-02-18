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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ипсвич Таун - Лидс
Ипсвич Таун - Лидс: обзор матча 18 февраля 2017
Ипсвич Таун
18.02.2017, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 33 тур
1 : 1
Завершен
Лидс
9'
Ф. Сирс
42'
С. Даллас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ипсвич Таун - Лидс
86'
Замена
С. Дукара
️️️️
К. Вуд
Желтая карточка
Й. Кнудсен
85'
Замена
Т. Бишоп
️️️️
Э. Хьюс
81'
77'
Замена
М. Барроу
️️️️
Х. Сако
Замена
К. Брю
️️️️
К. Скьюз
60'
45'
Замена
Л. Бридкатт
️️️️
Р. Виейра
42'
ГОЛ! 1:1!
С. Даллас
ГОЛ! 1:0!
Ф. Сирс
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
6
Кристоф Берра
ЦЗ
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
4
Люк Чамберс
ЦЗ
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
12
Джордан Спенс
ЦЗ
18
Грант Уорд
ЦП
44
Эмир Хьюс
ЦП
8
Коул Скьюз
ЦП
20
Фредди Сирс
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Лидс
31
Роберт Грин
ВР
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
32
Юнан О'Кейн
ЛП
19
Пабло Эрнандес
АП
14
Роналду Виейра
ПП
9
Хади Сако
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
15
Томми Смит
ЦЗ
29
Джош Эммануэль
ЦЗ
17
Кевин Брю
ЦП
8
Тедди Бишоп
ЦП
11
Бретт Питман
ЦФ
Лидс
16
Марко Сильвестри
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
23
Лиам Бридкатт
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
7
Кемар Руф
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
3-2-3-2
33
Биалковски
4
Чамберс
30
Кенлок
12
Спенс
3
Кнудсен
6
Берра
18
Уорд
44
Хьюс
8
Скьюз
17
МакГолдрик
20
Сирс
3-2-2-1-2
31
Грин
12
Эйлинг
5
Бартли
18
Янссон
28
Берарди
15
Даллас
14
Виейра
32
О'Кейн
19
Эрнандес
9
Вуд
9
Сако
8
Скьюз
17
Брю
17
Брю
8
Скьюз
44
Хьюс
8
Бишоп
8
Бишоп
44
Хьюс
14
Виейра
23
Бридкатт
23
Бридкатт
14
Виейра
9
Сако
77
Барроу
77
Барроу
9
Сако
9
Вуд
15
Дукара
15
Дукара
9
Вуд
Остались в запасе
Ипсвич Таун
Лидс
1
Дин Геркен
ВР
15
Томми Смит
ЦЗ
29
Джош Эммануэль
ЦЗ
11
Бретт Питман
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
7
Кемар Руф
ЦФ
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
16
Марко Сильвестри
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
1
Дин Геркен
ВР
15
Томми Смит
ЦЗ
29
Джош Эммануэль
ЦЗ
11
Бретт Питман
ЦФ
Остались в запасе
7
Кемар Руф
ЦФ
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
16
Марко Сильвестри
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Ипсвич Таун - Лидс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
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Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
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08.11.2026
Борнмут
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Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
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Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Информация о матче
Стадион:
Портмен Роуд
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