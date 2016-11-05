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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Ипсвич Таун
Шеффилд Уэнсдэй - Ипсвич Таун: обзор матча 05 ноября 2016
Шеффилд Уэнсдэй
05.11.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 16 тур
1 : 2
Завершен
Ипсвич Таун
36'
Г. Хупер
32'
Т. Лоуренс
87'
Л. Чамберс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Ипсвич Таун
90'
Замена
Л. Варни
️️️️
Г. Уорд
88'
Желтая карточка
Г. Уорд
87'
ГОЛ! 1:2!
Л. Чамберс
Пас отдал
К. Берра
Замена
А. Абди
️️️️
Г. Хупер
81'
79'
Замена
К. Брю
️️️️
Т. Лоуренс
Замена
Р. Уоллес
️️️️
Д. Джонс
74'
70'
Замена
Д. Уильямс
️️️️
Т. Бишоп
Желтая карточка
С. Флетчер
59'
Замена
Ф. Форестьери
️️️️
А. Рич
57'
56'
Желтая карточка
Л. Чамберс
ГОЛ! 1:1!
Г. Хупер
36'
32'
ГОЛ! 0:1!
Т. Лоуренс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
3
Адам Рич
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
20
Киран Ли
ОП
3
Дэвид Джонс
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ПП
88
Гари Хупер
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
6
Кристоф Берра
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
4
Люк Чамберс
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
8
Тедди Бишоп
ЦП
8
Коул Скьюз
ЦП
18
Грант Уорд
ПП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
20
Фредди Сирс
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Шеффилд Уэнсдэй
25
Кэмерон Доусон
ВР
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
22
Альмен Абди
ЦП
23
Росс Уоллес
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
11
Уилльям Бакли
ЦФ
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
29
Джош Эммануэль
ЦЗ
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
17
Кевин Брю
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
9
Леон Бест
ЦФ
42
Люк Варни
ЦФ
3-3-2-2
27
Вествуд
12
Лис
36
Пудил
5
Хатчинсон
3
Рич
20
Ли
32
Хант
3
Джонс
10
Беннэн
26
Флетчер
88
Хупер
4-3-1-2
33
Биалковски
4
Уэбстер
3
Кнудсен
4
Чамберс
6
Берра
18
Уорд
8
Скьюз
8
Бишоп
10
Лоуренс
20
Сирс
17
МакГолдрик
88
Хупер
22
Абди
22
Абди
88
Хупер
3
Джонс
23
Уоллес
23
Уоллес
3
Джонс
3
Рич
45
Форестьери
45
Форестьери
3
Рич
10
Лоуренс
17
Брю
17
Брю
10
Лоуренс
8
Бишоп
10
Уильямс
10
Уильямс
8
Бишоп
18
Уорд
42
Варни
42
Варни
18
Уорд
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Ипсвич Таун
25
Кэмерон Доусон
ВР
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
11
Уилльям Бакли
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
1
Дин Геркен
ВР
29
Джош Эммануэль
ЦЗ
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
9
Леон Бест
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Остались в запасе
25
Кэмерон Доусон
ВР
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
11
Уилльям Бакли
ЦФ
Остались в запасе
1
Дин Геркен
ВР
29
Джош Эммануэль
ЦЗ
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
9
Леон Бест
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Главный тренер
Мик МакКарти
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Ипсвич Таун
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Главный судья:
Эндрю Мэдли
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Хиллсбро
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