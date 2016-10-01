Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ипсвич Таун - Хаддерсфилд Таун
Ипсвич Таун - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 01 октября 2016
Ипсвич Таун
01.10.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 11 тур
0 : 1
Завершен
Хаддерсфилд Таун
58'
К. Шиндлер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ипсвич Таун - Хаддерсфилд Таун
87'
Замена
️️️️
Ш. Сканнелл
Замена
Л. Варни
️️️️
Т. Лоуренс
86'
71'
Замена
М. Хефеле
️️️️
К. Шиндлер
58'
ГОЛ! 0:1!
К. Шиндлер
Пас отдал
А. Муй
Замена
Ф. Сирс
️️️️
Г. Уорд
57'
Замена
Т. Бишоп
️️️️
К. Брю
57'
Желтая карточка
Д. Дуглас
52'
50'
Желтая карточка
Д. Хогг
45'
Замена
Р. ван Ла Парра
️️️️
Д. Уайтхэд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
4
Люк Чамберс
ЦЗ
29
Джош Эммануэль
ЦЗ
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
8
Коул Скьюз
ЦП
18
Грант Уорд
ЦП
17
Кевин Брю
АП
22
Джонатан Дуглас
ПП
9
Леон Бест
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Хаддерсфилд Таун
12
Дэнни Уорд
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
5
Марк Хадсон
ЦЗ
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
6
Джонатан Хогг
ЦП
13
Аарон Муй
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ПП
10
Элиас Качунга
ПВ
9
Шон Сканнелл
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
8
Конор Грант
ЦП
37
Пол Дигби
ЦП
8
Тедди Бишоп
ЦП
20
Фредди Сирс
ЦФ
42
Люк Варни
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
1
Джоэл Коулмэн
ВР
17
Тарик Холмс-Деннис
ЦЗ
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
19
Джек Пэйн
АП
45
Кейси Палмер
ЦФ
4-3-2-1
33
Биалковски
4
Чамберс
3
Кнудсен
6
Берра
29
Эммануэль
8
Скьюз
18
Уорд
22
Дуглас
10
Лоуренс
17
Брю
9
Бест
4-3-1-2
12
Уорд
2
Смит
5
Хадсон
26
Шиндлер
15
Лев
4
Уайтхэд
13
Муй
6
Хогг
10
Качунга
21
Уэллс
9
Сканнелл
17
Брю
8
Бишоп
8
Бишоп
17
Брю
18
Уорд
20
Сирс
20
Сирс
18
Уорд
10
Лоуренс
42
Варни
42
Варни
10
Лоуренс
26
Шиндлер
44
Хефеле
44
Хефеле
26
Шиндлер
4
Уайтхэд
3
ван Ла Парра
3
ван Ла Парра
4
Уайтхэд
Остались в запасе
Ипсвич Таун
Хаддерсфилд Таун
1
Дин Геркен
ВР
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
8
Конор Грант
ЦП
37
Пол Дигби
ЦП
Главный тренер
Мик МакКарти
17
Тарик Холмс-Деннис
ЦЗ
1
Джоэл Коулмэн
ВР
19
Джек Пэйн
АП
45
Кейси Палмер
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Остались в запасе
1
Дин Геркен
ВР
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
8
Конор Грант
ЦП
37
Пол Дигби
ЦП
Остались в запасе
17
Тарик Холмс-Деннис
ЦЗ
1
Джоэл Коулмэн
ВР
19
Джек Пэйн
АП
45
Кейси Палмер
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча Ипсвич Таун - Хаддерсфилд Таун
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Крис Кавана
(Ланкашир)
Стадион:
Портмен Роуд
Новости команд
Все
Ипсвич Таун
Хаддерсфилд Таун
АПЛ: шансы «Тоттенхэма» и «Ипсвича» на победу в матче 11-го тура
10:14
«Ипсвич Таун» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ипсвича» и «Борнмута» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Ипсвич Таун» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
АПЛ: шансы «Тоттенхэма» и «Ипсвича» на победу в матче 11-го тура
10:14
«Ипсвич Таун» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ипсвича» и «Борнмута» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Ипсвич Таун» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Кубок лиги. «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» прошли в 1/8 финала
2025.09.24 23:52
«Хаддерсфилд Таун» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2025
2025.09.24 20:35
«Хаддерсфилд» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 1.43
2025.09.23 10:12
Ассист капитана Кокорина помог «Арису» победить «Хаддерсфилд»: «Это поэма!»
2024.07.23 09:31
1
Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча
2024.01.14 14:55
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+