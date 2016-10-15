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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Ипсвич Таун
Блэкберн - Ипсвич Таун: обзор матча 15 октября 2016
Блэкберн
15.10.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 12 тур
0 : 0
Завершен
Ипсвич Таун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Ипсвич Таун
Желтая карточка
С. Галлахер
87'
84'
Замена
Д. Уильямс
️️️️
Т. Лоуренс
75'
Замена
Т. Бишоп
️️️️
Г. Уорд
Замена
Х. Акпан
️️️️
К. Эванс
72'
Замена
Э. Беннетт
️️️️
М. Самуэльсен
62'
Замена
Д. Ленихэн
️️️️
Г. Грир
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
23
Джейсон Стил
ВР
28
Томми Хобан
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
3
Гордон Грир
ЦЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
23
Дэнни Гатри
ЦП
10
Бен Маршалл
ЦП
32
Крэйг Конвэй
ПП
11
Марвин Эмнес
ЦФ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Оуэн Койл
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
4
Люк Чамберс
ЦЗ
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
8
Коул Скьюз
ЦП
22
Джонатан Дуглас
ПП
18
Грант Уорд
ПП
20
Фредди Сирс
ЦФ
9
Леон Бест
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Блэкберн
1
Давид Райя
ВР
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
21
Хоуп Акпан
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
24
Лиэм Фини
ЦП
9
Энтони Стоукс
ЦФ
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
29
Джош Эммануэль
ЦЗ
17
Кевин Брю
ЦП
8
Конор Грант
ЦП
8
Тедди Бишоп
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
4-4-2
23
Стил
28
Хобан
3
Грир
33
Уильямс
30
Эванс
14
Самуэльсен
23
Гатри
10
Маршалл
32
Конвэй
20
Галлахер
11
Эмнес
4-3-1-2
33
Биалковски
3
Кнудсен
4
Уэбстер
6
Берра
4
Чамберс
18
Уорд
8
Скьюз
22
Дуглас
10
Лоуренс
9
Бест
20
Сирс
14
Самуэльсен
17
Беннетт
17
Беннетт
14
Самуэльсен
30
Эванс
21
Акпан
21
Акпан
30
Эванс
3
Грир
26
Ленихэн
26
Ленихэн
3
Грир
18
Уорд
8
Бишоп
8
Бишоп
18
Уорд
10
Лоуренс
10
Уильямс
10
Уильямс
10
Лоуренс
Остались в запасе
Блэкберн
Ипсвич Таун
1
Давид Райя
ВР
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
24
Лиэм Фини
ЦП
9
Энтони Стоукс
ЦФ
Главный тренер
Оуэн Койл
1
Дин Геркен
ВР
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
29
Джош Эммануэль
ЦЗ
17
Кевин Брю
ЦП
8
Конор Грант
ЦП
Главный тренер
Мик МакКарти
Остались в запасе
1
Давид Райя
ВР
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
24
Лиэм Фини
ЦП
9
Энтони Стоукс
ЦФ
Остались в запасе
1
Дин Геркен
ВР
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
29
Джош Эммануэль
ЦЗ
17
Кевин Брю
ЦП
8
Конор Грант
ЦП
Главный тренер
Оуэн Койл
Главный тренер
Мик МакКарти
Статистика матча Блэкберн - Ипсвич Таун
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Главный судья:
Джефф Элтрингем
(Тайн)
Стадион:
Ивуд Парк
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