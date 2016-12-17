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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уиган Атлетик - Ипсвич Таун
Уиган Атлетик - Ипсвич Таун: обзор матча 17 декабря 2016
Уиган Атлетик
17.12.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 22 тур
2 : 3
Завершен
Ипсвич Таун
35'
Я. Вилдсхут
62'
Я. Вилдсхут
7'
Б. Питман (П)
68'
Б. Питман
88'
Д. МакГолдрик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Ипсвич Таун
90'
Желтая карточка
Т. Лоуренс
88'
ГОЛ! 2:3!
Д. МакГолдрик
Пас отдал
Г. Уорд
74'
Замена
Г. Уорд
️️️️
Ф. Сирс
Замена
Н. Бирн
️️️️
Д. Перкинс
72'
68'
ГОЛ! 2:2!
Б. Питман
Пас отдал
Д. МакГолдрик
ГОЛ! 2:1!
Я. Вилдсхут
Пас отдал
Э. Келлетт
62'
56'
Замена
К. Брю
️️️️
А. Доззел
56'
Замена
Д. МакГолдрик
️️️️
Д. Уильямс
Желтая карточка
Ю. Яскилайнен
45'
Желтая карточка
Д. Берн
45'
Желтая карточка
Э. Келлетт
44'
ГОЛ! 1:1!
Я. Вилдсхут
35'
15'
Желтая карточка
А. Доззел
13'
Желтая карточка
Б. Питман
7'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Б. Питман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
22
Юсси Яскилайнен
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
13
Энди Келлетт
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
24
Майкл Якобс
ЛВ
13
Яник Вилдсхут
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
8
Макс Пауэр
ПП
28
Уилл Григг
ЦФ
4
Дэвид Перкинс
ЦФ
Главный тренер
Уоррен Джойс
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
4
Люк Чамберс
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
21
Андре Доззел
ЦП
8
Коул Скьюз
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
20
Фредди Сирс
ПП
11
Бретт Питман
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Уиган Атлетик
32
Рис Бурк
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
30
Джеймс Барриген
ЦФ
21
Крэйг Дэвис
ЦФ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
17
Кевин Брю
ЦП
18
Грант Уорд
ЦП
22
Джонатан Дуглас
ПП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
42
Люк Варни
ЦФ
4-3-1-2
22
Яскилайнен
3
Уорнок
33
Берн
23
Бакстон
13
Келлетт
13
Вилдсхут
16
Гомес
8
Пауэр
24
Якобс
4
Перкинс
28
Григг
4-4-1-1
33
Биалковски
4
Чамберс
4
Уэбстер
6
Берра
3
Кнудсен
20
Сирс
8
Скьюз
10
Уильямс
21
Доззел
10
Лоуренс
11
Питман
4
Перкинс
14
Бирн
14
Бирн
4
Перкинс
21
Доззел
17
Брю
17
Брю
21
Доззел
20
Сирс
18
Уорд
18
Уорд
20
Сирс
10
Уильямс
17
МакГолдрик
17
МакГолдрик
10
Уильямс
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Ипсвич Таун
30
Джеймс Барриген
ЦФ
32
Рис Бурк
ЦЗ
21
Крэйг Дэвис
ЦФ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
Главный тренер
Уоррен Джойс
1
Дин Геркен
ВР
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
22
Джонатан Дуглас
ПП
42
Люк Варни
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Остались в запасе
30
Джеймс Барриген
ЦФ
32
Рис Бурк
ЦЗ
21
Крэйг Дэвис
ЦФ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
Остались в запасе
1
Дин Геркен
ВР
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
22
Джонатан Дуглас
ПП
42
Люк Варни
ЦФ
Главный тренер
Уоррен Джойс
Главный тренер
Мик МакКарти
Статистика матча Уиган Атлетик - Ипсвич Таун
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
- : -
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Главный судья:
Кейт Страуд
(Гемпшир)
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
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