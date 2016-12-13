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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Ипсвич Таун
Бирмингем Сити - Ипсвич Таун: обзор матча 13 декабря 2016
Бирмингем Сити
13.12.2016, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 21 тур
2 : 1
Завершен
Ипсвич Таун
41'
К. Дональдсон (П)
53'
М. Моррисон
69'
А. Уэбстер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Ипсвич Таун
90'
+5
Желтая карточка
К. Берра
Замена
П. Робинсон
️️️️
Д. Дэвис
90'
+3
Желтая карточка
М. Кифтенбельд
90'
+1
Замена
Ж. Магома
️️️️
Д. Коттерилл
74'
69'
ГОЛ! 2:1!
А. Уэбстер
Пас отдал
Т. Лоуренс
67'
Замена
Ф. Сирс
️️️️
Д. МакГолдрик
67'
Замена
Д. Уильямс
️️️️
Г. Уорд
61'
Замена
Б. Питман
️️️️
Л. Варни
ГОЛ! 2:0!
М. Моррисон
Пас отдал
Д. Коттерилл
53'
Замена
Ч. Адамс
️️️️
К. Дональдсон
45'
+4
Желтая карточка
Р. Шоттон
43'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Дональдсон
41'
39'
Желтая карточка
Л. Чамберс
Желтая карточка
Д. Коттерилл
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
29
Томаш Кушчак
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
16
Дэвид Дэвис
ЦП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
25
Стефен Глисон
ЦП
11
Дэвид Коттерилл
ПП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
4
Люк Чамберс
ЦЗ
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
8
Коул Скьюз
ЦП
22
Джонатан Дуглас
ПП
18
Грант Уорд
ПП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
42
Люк Варни
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Бирмингем Сити
1
Адам Легздиньш
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
2
Джош Когли
ПЗ
8
Роберт Теше
ЦП
19
Жак Магома
ЦП
34
Чарли Адамс
ЦП
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
29
Джош Эммануэль
ЦЗ
21
Андре Доззел
ЦП
17
Кевин Брю
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
20
Фредди Сирс
ЦФ
11
Бретт Питман
ЦФ
4-4-2
29
Кушчак
5
Шоттон
23
Спектор
17
Гроундс
5
Моррисон
16
Дэвис
8
Кифтенбельд
25
Глисон
11
Коттерилл
8
Дональдсон
10
Юткевич
4-3-1-2
33
Биалковски
30
Кенлок
4
Уэбстер
6
Берра
4
Чамберс
18
Уорд
8
Скьюз
22
Дуглас
10
Лоуренс
42
Варни
17
МакГолдрик
16
Дэвис
4
Робинсон
4
Робинсон
16
Дэвис
11
Коттерилл
19
Магома
19
Магома
11
Коттерилл
8
Дональдсон
34
Адамс
34
Адамс
8
Дональдсон
18
Уорд
10
Уильямс
10
Уильямс
18
Уорд
17
МакГолдрик
20
Сирс
20
Сирс
17
МакГолдрик
42
Варни
11
Питман
11
Питман
42
Варни
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Ипсвич Таун
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
2
Джош Когли
ПЗ
1
Адам Легздиньш
ВР
8
Роберт Теше
ЦП
1
Дин Геркен
ВР
29
Джош Эммануэль
ЦЗ
21
Андре Доззел
ЦП
17
Кевин Брю
ЦП
Главный тренер
Мик МакКарти
Остались в запасе
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
2
Джош Когли
ПЗ
1
Адам Легздиньш
ВР
8
Роберт Теше
ЦП
Остались в запасе
1
Дин Геркен
ВР
29
Джош Эммануэль
ЦЗ
21
Андре Доззел
ЦП
17
Кевин Брю
ЦП
Главный тренер
Мик МакКарти
Статистика матча Бирмингем Сити - Ипсвич Таун
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Главный судья:
Даррен Бонд
(Ланкашир)
Стадион:
Сент-Эндрюс
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